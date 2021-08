Pueblo Viejo en semáforo rojo

Pueblo Viejo.- Tal y como se contemplaba desde el pasado fin de semana, la situación del covid-19 ha ido empeorando rápidamente en el municipio, el cual ya se encuentra en semáforo rojo debido al aumento de contagios.

En entrevista el alcalde José Luis Cervantes López advirtió que la situación es grave, es preocupante y que la gente está cayendo un actitudes irresponsables, no se están cuidando y esto se está saliendo de control.

“Ya lo habíamos advertido, lamentablemente la gente prefiere andar en la pachanga, en la calle en los partidos de fútbol, las cantinas están llenas, la gente quiera andar en los bailes y no se cuida no se dan cuenta que el problema no ha terminado esto es lamentable”.

Refirió que por esta situación aplicarán medidas drásticas y se comenzará a darle cierre de espacios públicos, la semana pasada recordó que se suspenderán las actividades de las ligas de fútbol y se formarán las plazas para reducir la movilidad de la población.

Agregó que esperan las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud a fin de que se hagan oficiales diversas medidas para evitar todo tipo de evento masivo por el riesgo de contagio.

Manifestó que establecerán un plan de trabajo en coordinación con Protección Civil para retomar la entrega de gel y sanitizante y los pasos de lancha y los mercados rodantes todo a fin de que no sigan en aumento los contagios.

Por Vìctor Montiel