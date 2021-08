Victoria sin proyectos para un nuevo panteón o relleno sanitario

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- No hay proyectos actualmente ni para un nuevo panteón municipal ni un nuevo relleno sanitario en Ciudad Victoria, ambos implican la necesidad de la compra de terrenos a particulares porque no se cuenta con reserva territorial disponible en la capital del estado y no hay recursos financieros reconoció la directora municipal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Patricia Hernández Reyna.

“Para empezar no hay ni terreno para un nuevo panteón municipal, se tiene que buscar un terreno y comprar, porque no se puede proyectar en el aire, en el caso del panteón había la instrucción de la alcaldesa de buscar un predio amplio, teníamos determinadas dos áreas pero no se llegó a concretar la negociación con los precios, es una inversión muy fuerte, y seria hasta entonces que se podría hacer el proyecto ejecutivo dependiendo de la dimensión del terreno que se pudiera localizar”.

Aclaró que en estos momentos el Estado no podría donar un terreno debido a que no tiene reservas territoriales sino ya lo hubiéramos hecho, el problema es ese que ya no hay reservas s en la ciudad que maneja el Gobierno del Estado que es donde se pudiera buscar la manera de que apoyaran pero como no hay, es muy difícil, Victoria no cuenta con tierra propiedad pública disponible.

Aunque dijo, “es un proyecto que se puede gestionar con la federación sobre todo porque beneficia a toda la ciudadanía, esto se puede lograr con la gestión pero como ya la administración está por finalizar ya le tocará al nuevo gobierno municipal porque estará en el momento adecuado porque las gestiones se hacen entre octubre y diciembre para la planeación del próximo año, se está en un muy buen momento, nosotros vamos a dejar lo poco que avanzamos para que continúen con el proyecto”.

Por otra parte dijo que estuvieron analizando varias alternativas con el relleno sanitario y “fue otro de los proyectos estratégicos que traía la alcaldesa pero son puntos que no se pueden resolver en un año por la magnitud del proyecto son obras que implica primero la búsqueda de los terrenos , su factibilidad, estudios de geografía topografía, el tiempo ya no lo permitió pero buscamos otra alternativa de dejar el mismo sitio y buscar mejor modernizarlo, por medio de plantas de reciclaje, se tuvo platicas con una empresa y se vio esa alternativa pero el tiempo ya no lo permite”.

Son proyectos grandes que implica bajar recursos porque son muy costosos.

Por Salvador Valadez C.