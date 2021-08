Los merecimientos están hechos: Peña

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A poco más de n mes de concluir su periodo como Presidente del Congreso de Tamaulipas, para luego integrarse a la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados, Gerardo Peña Flores asegura que “los merecimientos están hechos” para que se le tome en cuenta como parte de los aspirantes del PAN para la gubernatura.

Pero al mismo tiempo asegura que no será un factor de división en el proceso interno del partido; “en el panismo nos sabemos poner de acuerdo”, responde cuando se le pregunta por la competencia que tarde o temprano emprenderá junto a César Verástegui y Jesús Nader, a quienes considera sus amigos y apuesta a que al final sabrán llegar a un acuerdo

“Yo estoy siempre listo para trabajar con cualquiera de los dos o con los dos trabajando conmigo”, advierte.

¿Cómo ve el proceso electoral que terminó, qué ocurrió con los resultados del PAN?

Cada proceso tiene sus circunstancias muy específicas, diferenciadoras una de otra, me parece que Tamaulipas y particularmente el partido en gobierno, pues vivimos circunstancias complejas de un ataque sin precedentes. A nosotros en lo particular nos tocó llevar a cabo este proceso de contención de lo que es la defensa de la soberanía de nuestro estado.

Sin embargo, nosotros jamás vamos a poner ningún tipo de excusas nuestra responsabilidad es seguir trabajando fuerte y sabedores que ninguna elección es igual a la otra.

¿Le quedan pendientes a esta legislatura?

Hay un solo tema que yo me comprometí desde un inicio que sería parte de los compromisos que hicimos con los tamaulipecos que era hacia dónde queríamos también ir, solo fue el que quedó pendiente que es la itinerancia. A mí me hubiera gustado mucho poder mover las sesiones del Congreso en diferentes municipios, llevar el Congreso acercarlo a la gente. Pero desafortunadamente hubo dos circunstancias: una la pandemia que complicó muchísimo, pues esto y un segundo tema también tiene que ver con la austeridad. Me parece que se asumió una austeridad importante. Mover el congreso implicaba una inversión y un gasto importante. Sin embargo, las y los diputados y lo quiero decir, pues no nos hemos detenido ni un solo día en gestión, es decir, que nosotros hemos estado muy cerca de la gente. Hemos estado permanentemente en

el territorio cumpliendo los compromisos y me parece que quienes nos siguen en las redes no me dejaran mentir que ha sido un diputado cercano a la gente igual que otros de mis compañeras y compañeros de la actual legislatura, donde hemos ido cumpliendo permanentemente con los compromisos. Recordemos que los diputados, pues no tenemos recurso público. Nosotros lo que hacemos lo hacemos, con el esfuerzo personal o de amigos, que nos apoyan nos ayudan para poder nosotros sacar adelante múltiples gestiones.

Esta gira que realiza por el estado, ¿la lleva a cabo con recursos propios?

Sin duda, la gira que hago lo hago con los recursos personales y el motivo de la misma tiene que ver justamente con dos temas: uno con hacer una rendición de cuentas efectiva, es decir, poder acercarme a los diferentes grupos sociales de Tamaulipas para informar justamente de lo que es la terminación de la actual legislatura y los resultados que están ahí porque, en su momento, cuando fuimos y nos acercamos a pedir su respaldo hicimos compromisos de diferentes temas y que hoy les digo aquí están cumplidos estos compromisos, y un segundo tema tiene que ver con que bueno, pues, estaré próximamente en el congreso federal y para mí es fundamental recoger cuáles son los temas más importantes de cada grupo social. Justamente para que sepan qué van a tener una voz una voz fuerte en el próximo congreso federal que represente los intereses de los tamaulipecos.

Pero en el contexto político actual, esa gira también se enmarca en la lucha por la sucesión donde hay tres aspirantes principalmente, ¿se siente parte de esa baraja?

Primero quiero agradecer el que se mencione y el que se me contemple, me parece que los resultados están ahí y, pues, bueno, humildemente los merecimientos están hechos, a través no solamente de mi gestión como presidente de nuestro Congreso, sino también cuando fui Secretario de Bienestar Social, los primeros dos años y medio de la actual administración panista hubo reconocimiento nacional por parte del CONEVAL como el estado con las mejores prácticas tendientes a reducir las carencias sociales. Cuando estuve como Secretario también me tocó articular la política pública encaminada a la pacificación de nuestro estado, me refiero en la parte social, y me parece que ahí está el resultado del índice de paz… Por eso es muy importante que seamos capaces de consolidar estas políticas públicos que están dando resultados.

En las últimas semanas han empezado a surgir muchas encuestas que le dan amplia ventaja a mMorena rumbo al 2022, ¿Las toman en cuenta?

La gente ha visto que hay una encuestitis ahorita y está muy claro quién está atrás de la encuesta. Porque, cómo es posible que en algunas, determinado personaje, hombre o mujer esté en un quinto o sexto lugar, y en otras está en primer lugar, me parece que ahí se pierde un poco la seriedad. Me parece que queda muy clara la intencionalidad de estas encuestas. Hay compañeras, compañeros de todos los diferentes partidos que no han tenido un recorrido estatal, y es muy difícil poder creer que tengan un conocimiento tan importante cuando, pues, simple, y sencillamente no ha habido movilidad dentro de un estado, entonces con mucho respeto lo digo simplemente contestando a lo que es tu pregunta, yo no digo que no puedan aspirar a tener un crecimiento, sin embargo, los análisis al diario hoy, uno ve con claridad cuando hay personas que no han tenido un recorrido y que bueno, pues entonces el nivel de conocimiento en el estado es difícil.

¿Y cómo ve la competencia interna en el PAN? ¿Cómo ve a los otros dos aspirantes? el alcalde de Tampico y el Secretario General de Gobierno…

Mucho respeto a los dos, tanto César como Chucho, los dos son mis amigos. Los dos son extraordinarios servidores públicos. Los dos son excelentes personas, me parece que cualquiera de los dos son personas altamente calificadas y yo la verdad es que me siento muy honrado de estar junto con ellos en esta terna que al día de hoy se menciona, me parece que yo siempre lo he dicho: nunca seré un factor de división. Siempre seré un factor de unidad, soy una persona que me gusta la armonía que me gusta concensuar que nos gusta sumar, y lo he dicho. Yo estoy siempre listo para trabajar con cualquiera de los dos o con los dos trabajando conmigo. Entonces, vamos siempre a ser un factor de armonía, de consolidación y de fuerza, porque es la manera como yo entiendo la política.

En el contexto nacional, se vislumbra una gran alianza legislativa entre el PRI y el PAN, y algunos otros partidos… ¿vislumbra también una alianza PAN-PRI para la candidatura a la gubernatura del año próximo? Sí, me parece que hay una columna vertebral de temas donde coincidimos, me parece que el tema de la justicia presupuestaria para nuestro estado que vendría a generar bienestar a muchísima gente es un tema donde tenemos coincidencia, la defensa

del campo, la defensa de las inversiones en energías limpias. Hay muchos temas de columna vertebral lo que es la visión presente y futuro que hay muchas coincidencias. Lo vamos

a llevar a cabo desde el Congreso federal, y estoy seguro que eso va a poderse replicar aquí en lo local. Tenemos muy buenos amigos dentro de los otros institutos políticos, y los hemos visitado platicando con ellos hemos podido coincidir en que efectivamente, hay estos puntos de acuerdo que nos identifican de cómo vemos nosotros a Tamaulipas, cómo vemos a nuestro país y me parece que es la tendencia y ojalá que así

se logre, pues consensuar y al final del día poder lograr esta alianza estratégica para que haya esta consolidación de las políticas públicas que a Tamaulipas le hacen falta.

¿Qué método de selección le convendría al PAN?

La verdad es que cualquiera de los dos métodos que se planteen, dígase la designación directa que es un método que se ha aplicado en ocasiones, se habrá de tomar la mejor de las decisiones o si fuere una contienda interna bueno, pues también es algo que nos gusta, es algo que en su momento también ya nosotros hicimos y ganamos, me parece me parece que estamos listos y preparados para cualquiera de los métodos que nuestro partido seleccione.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES

Expreso-La Razón