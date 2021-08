Critican funcionarios a regidor de Madero por no intervenir en agresión a mujer

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Feministas, exigen justicia para la joven que fue agredida por el hijo del dirigente del PT en Ciudad Madero, quien fue testigo de la agresión y no intervino.

La regidora Nury Violeta Romero Santiago, lamentó la situación en la que está implicado su compañero, Alejandro Morales.

“Es muy triste que habiendo estado presente un servidor público del PT y viendo como casi matan a una mujer no haya intervenido para llamar a la autoridad correspondiente cuando tiene la preparación académica para hacerlo, no es posible que en las manos de él estaba de evitar que una mujer casi pierde la vida y no lo hicieron”.

La agresión ocurrió el pasado viernes en la casa del regidor Alejandro Morales y el presunto responsable es su hijo Alexis Iván, quien es edil suplente para la próxima administración local.

La también representante de la Colectiva Feminista Tamaulipeca, dijo que en el gobierno municipal no se permite la violencia en contra de las mujeres, “que un servidor del Partido del Trabajo haya presenciado la golpiza que le dieron a una mujer en dónde casi pierde la vida y en donde no haya hecho nada, como mujer duele mucho, como servidor público me duele más”.

“En este caso hay mujeres en San Lázaro para pedirle al PT que no ponga en Tamaulipas a delincuentes como servidores públicos, las colectivas feministas no están de acuerdo en que tengamos servidores públicos que propicien y que permitan la tentativa de homicidio o feminicidio, un servidor de esta clase no le sirve a las mujeres”, explicó Romero Santiago.

POR Oscar Figueroa

La Razón