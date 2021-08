Detonan contagios las fiestas clandestinas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las fiestas clandestinas se han convertido en el mayor punto de contagio de Covid-19 en Victoria, esto al no respetar la sana distancia ni uso de cubrebocas y el usar palapas particulares o casas como sedes para burlar las autoridades, señala la COEPRIS.

Y es que con tal de burlar el acuerdo publicado, las personas buscan sitios que no estén dentro del padrón comercial formalmente, para realizar festejos señalo Gustavo Castro Ormaechea, responsable de la Coordinación Jurisdiccional de la Coepris en Victoria.

“Son las fiestas el punto donde más contagios hay, es el foco donde más contagios, porque en las tiendas y en los negocios que están establecidos cumplen con protocolos, hay sana distancia y en una fiesta se pierden todo tipo de situaciones”.

Es debido a esto que el pasado fin de semana se detectó hasta seis fiestas clandestinas en palapas que no estaban de alta como comerciales, pero tampoco dentro de casas particulares.

“Tenemos que ser conscientes, tenemos que entender, no se trata quien burla a quien, cada vez los hospitales se llenan más, cada vez se le va a poder atender menos y esto es base a una inconsciencia y el resultado es que en victoria tenemos casi 600 casos positivos”.

El funcionario señalo que en estos casos se dialogan con los organizadores quienes se defienden al decir que son domicilios particulares y no palapas en renta, las cuales la COEPRIS no tiene permitido ingresar ni tiene un padrón de donde se encuentran localizadas.

“Hay muchos lugares que no tenemos acceso por ser privados y no sabemos donde están de las cueles dan denuncias pero no dan direcciones exactas entonces es complicado llegar a ellas”.

Señalo que el problema de estos festejos es que son en palapas de menor tamaño, en donde se localizan por lo general más de medio centenar de personas y al ser un terreno chico no hay posibilidad de que se respete la sana distancia.

“La gente lo que están haciendo porque piensan que con eso se burlan de nosotros y piensan que nos ganaron pero el problema es que el contagio sigue creciendo”.

Respecto a la reacción de los organizadores de las fiestas al ver a personas llegar señala que reclaman que es una fiesta en casa o palapa particular, sin embargo ese no es el problema sino que se corre con un riesgo a todos los implicados.

