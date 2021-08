Erasmo: informe de mentiras

TAMAULIPAS.- ¡Cuánto ha cambiado el país! Antes había orden, estructura, prioridades y aunque la corrupción imperaba en todos los ámbitos y niveles, se vislumbraba un avance de la democracia en México, pero eso ya acabó.

Acabó desde que el Presidente de la República se convirtió en un mandamás autocrático con tintes de dictador y casi mesiánico.

Para muestra lo que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le ha hecho al Diputado Federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, pues, aunque recibió el “honor” de ser el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, no ha servido más que de adorno, pues no ha sido capaz de decidir nada, o no lo han dejado.

Ayer el ex priísta (que no es ninguna ofensa, pero a los morenitas se les “olvida” que llevan sangre tricolor) rindió su tercer informe de actividades en la XLIV Legislatura de la Cámara de Diputados, pero como todo en la 4T, cuando escuchamos sus cuentas, resulta que distan de lo que la gente ve y él sacó sus “otros datos”.

ERASMO dijo que en esta legislatura han trabajando para impulsar cambios en el marco jurídico nacional, dicen que para asegurar el bienestar de la población, pero lo que ellos consideran como desarrollo económico, justicia y paz social, aún no logramos percibirlo, menos aún cuando habla de “una auténtica democracia”.

Independientemente de la pandemia, México ya registraba una tendencia a la baja en su economía, no hay justicia y basta con recordar el desprecio hacia el movimiento feminista y las muertes impunes del día que liberaron al hijo del “gran narco”, por lo mismo menos podemos hablar de paz social, ahí están los casos de Reynosa y los de Michoacán, Guerrero, Sinaloa o Guanajuato.

Ahí se evidencian sus mentiras. Hoy en México sólo se percibe el “gobierno austero” que presumen los morenistas, por los recortes en Salud, Educación, Obra Pública, Seguridad, y un interminable etcétera.

Eso de la “economía moral” que de la que habló GONZÁLEZ ROBLEDO, sólo es un termino hipócrita con el que tratan de adornar las acciones de la “Cuarta Transformación”, que el único beneficio es bar más Becas Benito Juárez y más apoyos a la tercera edad, acciones que se deben hacer, pero sin descuidar al resto del país y menos fomentando la dependencia del “pueblo bueno” a las dádivas del Gobierno.

Es entendible que para las familias que viven al día, el recibir estos apoyos es un gran alivio, pero debido a sus circunstancias no logran ver que en lugar de becas familiares, lo que se necesitan son más empleos y mejor pagados, trabajar en una economía saludable para reducir la inflación, y un muchas cosas más.

Regresando a los espejismos que contó ERASMO en varias entrevistas por Tamaulipas ha dicho que está “muy satisfecho de haber presidido la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, es trascendental que un tamaulipeco pueda hacerlo” y nos ponemos a pensar todos… ¿y eso qué? “En términos reales” el estado no ha sido beneficiado en nada con su privilegiada posición, ni Matamoros ni Ciudad Madero han recibido inversiones federales y eso que son gobernados por le mismo partido, menos aún podemos esperar obras extraordinarias para el resto de los municipios.

ERASMO asegura que el gasto federalizado ha crecido durante los últimos 3 años en Tamaulipas, lo cierto es que los que vivimos en este estado aún lo hemos podido sentir, menos ver.

El pobre diputado ha caído en las redes de su jefe, y su devoción le ha hecho perder al menos dos sentidos, YA NO VE la realidad que viven México y Tamaulipas, y YA NO ESCUCHA que sus conciudadanos le reclaman ser un legislador de adorno que sirve sólo de comparsa.

Veremos si en la próxima legislatura logra hacer algo por su estado, porque seguro ahí seguirá 3 años más, pues cada vez está más lejana la posibilidad de que MORENA lo postule para la gubernatura, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA ya lo dejó mordiendo el polvo.

QUE CURIOSO MARIO DELGADO, que ostenta el título de dirigente de MORENA, aunque todos sabemos que manda AMLO, vino a decir a Tamaulipas que tienen ganada la Gubernatura por Tamaulipas.

Aprovechó, en su visita para “engordarle el caldo” al diputado por su informe, que estaba en nuestra entidad para presumir a MAKY ORTÍZ, la actual Alcaldesa panista de Reynosa que cada vez se talla con más fuerza el azul para pintarse de guinda.

Su aparición juntos es una muestra de que “ya dio color”, pero la verdad es que cada vez más panistas la ven feo y más morenistas le hacen el feo.

Por cierto, como se los adelantamos, ARMANDO ZERTUCHE será el Presidente de la JUCOPO de Tamaulipas.

