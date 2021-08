‘Estoy seguro de que MC va a ganar’

TAMAULIPAS.- Arturo Diez Gutiérrez se presenta, por el momento, como aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Tamaulipas. Aunque sabe que esa posición prácticamente la tiene en la bolsa, busca ser “respetuoso con los tiempos”.

Pero no duda en responder: “Tengo mucho interés en ser el candidato por Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Tamaulipas para este 2022”.

Y ¿cuál es el proceso al interior del partido? ¿Hay más opciones?

Por lo pronto ahorita, pues yo soy el único que ha levantado la mano. Vamos a ver si alguien más le interesa ir por Movimiento Ciudadano. Yo por lo pronto ya estuve en México y hablé con Dante Delgado y prácticamente nos dio el visto bueno y bueno estamos recorriendo todo el estado y escuchando las voces de todos los municipios.

Tú sabes cada municipio es muy diferente, en Tamaulipas hay varios Tamaulipas y eso es lo que estamos haciendo, y también estamos haciendo alianzas, precisamente ahorita vengo de estar con el gobernador electo de Nuevo León, donde vamos a estrechar los lazos de volvernos estados aún más hermanos y fomentar todo lo que es el turismo y todo lo que es el desarrollo económico y potencial industrial que tiene Monterrey hacia Tamaulipas.

¿Y te ofreció el respaldo político?

Totalmente, cien por ciento todo el apoyo, hoy tuvimos una muy buena plática y hay muy buena amistad y aparte bueno, pues hablamos de lo que podemos hacer los estados en conjunto.

¿Veremos una campaña similar en Tamaulipas a lo que hizo Movimiento Ciudadano en Nuevo León?

Bueno, tú sabes que Tamaulipas es diferente, obviamente haremos una campaña como la hizo él o sea invitando a toda la sociedad. No importa qué partido sea, en este Movimiento Ciudadano caben los jóvenes, caben los adultos mayores, caben empresarios, el que se quiera sumar, y es el partido de mayor crecimiento fue el único partido que creció un cuarenta por ciento a nivel nacional. Entonces, hay muy buenas expectativas con toda la gente que he platicado, pues, les agrada la filosofía del partido.

¿Por qué crees que puedes llegar a ser primero candidato y después gobernador de Tamaulipas?

Mira Movimiento Ciudadano realmente no representa todo lo malo que ha pasado en varios partidos. Y creo yo que me identifico con él, porque es un partido que está dedicado a servir y no a servirse, y creo que lo estamos viendo en un gobierno como Jalisco, que se han hecho bien las cosas con Alfaro y bueno se acaba de arrasar Nuevo León, y ganar casi 160 alcaldías muy importantes del país y alrededor de 17, 18 diputaciones federales.

Creo yo que es un partido estable y en pláticas que he estado revisando los estatutos y es un partido incluyente.

Particularmente de tu perfil, Arturo Diez Gutiérrez ¿por qué considera que puede llegar a ser el gobernador de tamaulipas? ¿Cuáles son sus cartas de presentación?

Tengo muchas ganas de servir. Qué es lo que ha estado haciendo Arturo Diez Gutiérrez, antes de hablar, hemos estado escuchando a la gente de Nuevo Laredo, escuchando a la gente de Matamoros, Victoria, Tampico, Madero, Altamira y voy a ir al resto de todos los municipios, porque cada uno tiene sus necesidades diferentes y creo que antes de llegar con una propuesta o decir algo, pues hay que escuchar a la gente qué es lo que quiere, precisamente la siguiente semana voy a estar en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, entonces seguir escuchando qué es lo que quieren las y los tamaulipecos.

En el caso de Victoria, la gente te recuerda como ex alcalde, ¿cómo calificas tu administración?

Yo fui alcalde del 2008 al 2010, cuando fui alcalde impulsé la mega Comercial Mexicana que aquí está, fui y toqué puertas a Liverpool, está Liverpool, fui tocar puertas a Estados Unidos, nos trajimos HEB; otra de las cosas al lado de la Comercial mexicana a toda esa zona asignada, ahí hicimos un gran dren pluvia con una inversión de más de treinta millones de pesos.

También organizamos una pelea de campeonato mundial, donde Victoria se transmitió la capital en siete países del mundo. También ayudamos a que se viniera la tienda Home Depot. Ayudamos también a que aquí se estableciera y le dimos todas las facilidades para lo que es la tienda Grande Estación. Igualmente a todo el que quisiera invertir en programas de vivienda también les dimos todas las facilidades para que se instalaran y construyeran aquí en Victoria.

Hasta hace no mucho tiempo se hablaba de una cercanía tuya con Morena, ¿existió?

Fíjate que no, lo que sí es que estuve tres años en el Consejo Empresarial en México, CONCAMIN, obviamente, antes de que se viniera este tema de la pandemia, pues me invitaron a muchos eventos con el presidente que asistí y bueno es lo que hay que hacer, pues hay que respetar el Ejecutivo, creo que un gobernante tiene que trabajar para su estado y un presidente, pues tiene que trabajar para la nación, claro. Hubo muy buena relación con el gobierno federal y así hay que hacerlo, creo que hay que llevar una buena relación y creo que ahorita lo que he visto en todo en este recorrido, con la gente, que quiere un cambio y ese cambio, solo lo ofrece por lo pronto Movimiento Ciudadano y en su momento, dado si llegara a ser el candidato, pues ahí es donde vamos a trabajar.

¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, de la Presidencia de la República?

Creo que en algunas cosas han atinado y en otras no, igual pero yo creo que México es el que tiene que calificar al presidente y yo lo que sí te digo que tampoco no hay que pelearse con el gobierno federal.

¿Cómo fue tu acercamiento con Movimiento Ciudadano?

Hubo varias pláticas, estuvieron también otros partidos, que nos invitaron a participar y yo estoy convencido que Movimiento Ciudadano es muy buen partido y creo que en esta elección se va a ganar, estoy totalmente convencido, y pues, vamos a seguir escuchando todas las voces de todos los 43 municipios. La gente del norte es totalmente diferente a la del centro, la del centro del sur y cada municipio requiere necesidades diferentes, que eso es lo que he estado haciendo escuchando cuáles son las necesidades y prioridades.

¿Qué te dice Samuel García?

Está dispuesto a jalar y más si soy yo, está dispuesto a jalar y en su momento dado impulsar. Los dos tenemos un gran estado. Cre que Tamaulipas necesita de Nuevo León y Nuevo Léon necesita a Tamaulipas.

¿Va a ser un buen vecino Samuel García? porque ha hecho algunas declaraciones polémicas para el estado…

Creo que hay que platicarlo y ahorita echamos una muy buena plática y creo yo que vamos a llevar muy buena relación y te digo, ahí estuvimos en su casa nos recibió muy amablemente estuvimos platicando un buen rato y creo que vamos a trabajar muy bien.

Movimiento Ciudadano va a ir solo a la próxima elección, ¿no hará alianzas?

No hay alianzas en Movimiento Ciudadano, va solo y creo que es lo mejor.

¿No las necesitan?

No las necesita Movimiento Ciudadano, no las va a necesitar, y creo que nos va a ir muy bien con Movimiento Ciudadano. En esta elección se va a ganar la gubernatura de Tamaulipas.

Se están perfilando una elección entre Morena y sus aliados, contra la alianza de PAN-PRI-PRD, ¿ustedes buscan convertirse en la tercera alternativa para la ciudadanía?

Claro, nosotros vamos a ser esa tercera alternativa, saber que esa alternativa va a ser la que va a llevar al triunfo a Movimiento Ciudadano.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES

Expreso-La Razón