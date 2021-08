Aislamiento por la pandemia ha afectado desarrollo de niños: experta

Alejandra Crail, la autora del libro Resiliencia para Pandemials, crianza y acompañamiento en tiempos de Covid, señaló que la pandemia de coronavirus ha afectado la salud física, mental y emocional de las personas, pero sobre todo la de los niños.

“No podemos negar que los más vulnerables son los más pequeños y pequeñas, y lo que buscamos con este libro es recopilar a las voces sobresalientes en temas de infancia, para tratar un poco algunos caminos que nos puedan ser útiles en estos momentos para fortalecer a estos pequeños y pequeñas que son quienes están padeciendo las consecuencias más severas alrededor de la pandemia”, destacó en entrevista.

Indicó que en su libro no se da respuesta a las interrogantes de si es conveniente el regreso a clases, pero se ofrecen las herramientas para enfrentar los retos que se están presentando actualmente, entre ellos, lo relacionado con el regreso a clases.

“Cada familia tiene características diferentes, cada pequeño tiene su propias características, entonces amerita decisiones y medidas personalizadas y solo están en las manos de papá, mamá, tutores y cuidadores que están cuidadores que estamos cerca de un pequeño”.

Agregó que el discurso que viene desde el Estado e incita al regreso a clases, está sustentado en factores más particulares.

Marcas emocionales de la pandemia

Uno de los temas más importantes durante la pandemia ha sido el acceso y uso de la tecnología, ya que no solo ha generado complejos en los niños, además el aislamiento ha impactado en una actividad clave para su desarrollo: el juego.

“Para los niños su único trabajo en el mundo es jugar y es una actividad fundamental para su desarrollo, que se ha visto completamente coartada porque no se están relacionando con sus pares, no están socializando lo suficiente, y no se están enfrentando al mundo”.