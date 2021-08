‘Será la legislatura de la transformación’

Cd. Victoria.- Un día después de que sus compañeros del próximo grupo parlamentario del PAN lo seleccionaran como su coordinador, Armando Zertuche enumera las prioridades de su agenda legislativa y repasa la responsabilidad que tendrán él y sus compañeros de bancada, de cara a lo que considera un proceso histórico para Tamaulipas.

“Yo voy a hacer todo lo necesario para que podamos ser muy productivos, muy efectivos, muy eficientes en la llegada de la cuarta transformación a Tamaulipas”, revela en una entrevista exclusiva concedida a EXPRESO.

De entrada, pone sobre la mesa la necesidad de hacer del Congreso un ente autónomo, y al mismo tiempo advierte que revisarán la manera en que se ejerce el presupuesto: “Nosotros venimos con la política de austeridad, habrá que revisarlo para ver dónde podemos todavía hacer más eficiente, el uso del dinero más efectivo”.

Sobre el proceso electoral que está por iniciar Morena rumbo al 2022, presume que tienen a los mejores candidatos, y que los diputados se convertirán en “la legislatura de la transformación”.

–¿Llegan en unidad a la siguiente Legislatura, no como está ocurriendo en la actual?

-Sí es penoso, desafortunado, la manera tan tropezada en que se dieron las cosas durante este período de la 64 legislatura que está por concluir, ahora hemos sido todos muy demandantes y muy cuidadosos de exigirnos entre nosotros mismos que esto no puede volver a suceder, tenemos una enorme y una gran responsabilidad, porque en este caso, ya sea 14 ó 16 de los diputados que llegan en esta coalición llegan con una representación real de un distrito, entonces ya no es necesariamente aquel grupo que llegó de plurinominales, sino que está llegando gente con un compromiso muy serio con sus distritos. La verdad estoy muy orgulloso de mis compañeros diputados, porque en estos días que hemos trabajado intensamente, hemos visto que es gente con mucho talento, con mucho compromiso y yo voy a hacer todo lo necesario, para que podamos ser muy productivos, muy efectivos, muy eficientes en la llegada de la cuarta transformación a Tamaulipas.

Al evento del fin de semana en Madero llegó la alcaldesa de Reynosa, ¿cómo ve la llegada de Maki Ortiz, de su familia, a Morena?

Pues yo la veo que llegó bien al informe del diputado Erasmo, fue invitada al informe, vi que llegó bien al informe porque es alcaldesa y el diputado tuvo la atención de convocarla a la presentación de su informe, no quisiera adelantar en ese sentido las expectativas políticas, porque es uno de los problemas que desatan y despiertan pasiones. Tenemos una tarea muy fuerte en el Congreso, hemos insistido que Morena es un partido movimiento, es un partido en movimiento, está permanentemente en proceso de reclutamiento a la gente que comparta la postura y la ideología de la cuarta transformación, y en ese sentido, estamos abiertos claro, que tendríamos que revisar y para eso hay comisiones, de ahí hay procedimientos dentro del partido para revisar la consistencia ideológica con lo que es la cuarta transformación.

Ya hay mucho levantando la mano para el 2022, ¿a cuál aspirante ve como el mejor candidato?

Yo veo en este caso que a Morena en los últimos años en este reclutamiento del que hablamos ahorita, ha llegado gente con mucho talento. Yo tengo la fortuna de conocer prácticamente a todos los que se mencionan como aspirantes. Tengo el compromiso de respetar mi posición que ahora tengo para no sesgar voluntades o generarme yo mismo una malquerencia, por un lado tengo que ser cuidadoso, pero te puedo hablar de ellos. La verdad es que tenemos personas con mucho talento. He sido testigo, por ejemplo, en la cámara de diputados, he trabajado muy de cerca con los senadores y he visto el trabajo, por ejemplo, y la pongo arriba, a Lupita Covarrubias, la senadora ha hecho un extraordinario trabajo.

Igual Américo, que ahora es presidente de la Comisión de Salud y está haciendo un muy bien trabajo también; Rodolfo González Valderrama lo vemos en el trabajo de las mañaneras, y lo vemos posteriormente asumiendo comisiones que son encargos directos del Presidente de la República, de ese tamaño son los aspirantes que tenemos en Morena, cuadros con capacidad con experiencia y que en lo personal a todos ellos yo podría considerarlos como hombres probos, hombres honorables, hombres honestos y creo que tenemos las mejores opciones. Cualquiera de los que estoy hablando sería la mejor opción que podamos podemos ofertarle a Tamaulipas, a diferencia de los demás partidos políticos.

¿La Presidencia de la Junta de Coordinación Política, puede llegar a ser una plataforma para la candidatura?

Puede ser, porque, por ejemplo ahorita están considerando a Gerardo Peña, sí puede ser, pero yo lo digo directo frente a las cámaras. Es un tema también mucho ojo, de salud mental. Aquí hay que tener la capacidad de tener autocontrol (…) creo que mi comentario viene al respecto para que no perdamos piso. Creo que es un rasgo de salud mental. Me encantaría a mí que pudiéramos tener en nuestros gobiernos en todas las instituciones personas con un probado ejercicio de salud mental y una de las cosas más importantes de la salud mental es el autocontrol.

¿Morena requiere ir en alianza?

Sí, es un movimiento, no somos propietarios de los principios que regulan la cuarta transformación por ejemplo el tema de la corrupción, combatir la corrupción, PT ha demostrado a nivel nacional, yo lo digo con mucho respeto, porque mi experiencia legislativa se dio entre el trabajar de manera conjunta como bizagra entre Morena, y PT con los dos. Estuve literalmente una parte de mi tiempo en uno y luego por acuerdos cupulares de Mario Delgado con Reginaldo Sandoval me pidieron que operara en otro tema que tiene que ver con energía, también a defensa nacional, entonces hay quienes coinciden en estos temas, quienes coincidan están adentro y no necesariamente solo partidos políticos, también organizaciones de agrupaciones sociales, civiles, profesionales que puedan aportar y ayudar mucho al cumplimiento de los ejes rectores de la cuarta transformación.

Uno de los primeros en felicitarlo fue el dirigente del Partido Verde, ¿ve una alianza con ellos también?

También lo vería bajo los principios que estamos platicando, bien, creo que entre los ejercicios de la ética política está el de la tolerancia a las diferencias que pudiera haber y privilegiar las similitudes, esa es una tarea que tenemos que tener todos los políticos.

¿Ve una alianza PRI-PAN en el Congreso?

No, yo creo que lo que veo porque veo el perfil de los priístas particularmente en el perfil de los priistas particularmente, creo que son personas que en las condiciones y en el contexto que están llegando tendrán que cuidar mucho de no juntarse con malas amistades.

¿Habrá cambios en la Auditoría Superior del Estado?

Sí es un “temazo” que hay que revisarla, porque bueno, tenemos el derecho y la obligación de revisar qué está pasando, claro de haber cambios es todo un proceso laboral, por la temporalidad con que se nombran, pero eso no implica que no podamos revisar con lupa todo el tema de la Auditoría Superior del Estado.

Se mencionó mucho de la intención de imponer a Olga Sosa como nueva Auditora Superior del Estado, ¿existe esa presión?

Uno de los grandes problemas que se nos generaron en el rezago esta decisión de nombrar al coordinador del grupo parlamentario, es que se abrió el espacio muy fuerte para, pues para otro tipo de prensa que está muy interesada en generar esa percepción de conflicto, de confrontación, y lo digo abierta y públicamente. A ver hasta el día de hoy ayer salude a la compañera, diputada federal Olga Sosa, estuvimos todos juntos, hasta hoy, no me han hecho un pronunciamiento de una persona para una posición hasta el día de hoy, ni ellos ni nadie.

¿Está en su agenda una reforma político electoral para el estado?

La primera de las reformas que debe reconstruir al país es la reforma política, porque, de ahí nace y se organiza toda la democracia y toda la participación ciudadana. Tamaulipas está urgido y, además tiene la capacidad para llegar a tener la reforma electoral, tener una reforma electoral que sea ejemplo a nivel nacional, utilizando todo el tema que tiene que ver con la tecnología, saben que se puede ahorrar hasta el 70 por ciento los costos de lo que es la democracia electiva, si utilizáramos como los bancos utilizan nuestros sistema de tarjeta para depositarte en el teléfono. Entonces yo vuelvo a insistir sí en la agenda legislativa es una parte importante empezar a revisar de qué manera podemos rediseñar todo lo que tenga que ver con el tema de la ley electoral en Tamaulipas.

Por Miguel Domínguez Flores/Perla Reséndez