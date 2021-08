AVGM para todo el país

Las iniciales son Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, se trata de un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, establecido en la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se decreta cuando se reúnen acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar o erradicar la violencia feminicida en un municipio o entidad federativa determinada, actualmente existen 23 estados del país, más de la mitad del territorio mexicano con esta alerta, para Tamaulipas el Senador Américo Villarreal acaba de solicitarla con carácter de urgente.

El registro actual señala que en 2015 se emitió la primera AVGM para el Estado de México, la más reciente es la de este fin de semana para el estado de Sonora, confirmada por el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas.

Encinas confirmó la semana pasada que en todo el país, el confinamiento, la suspensión de clases y la restricción a la movilidad por la pandemia esta generando graves afectaciones a niños, niñas y mujeres. Sobre la problemática que más se detecta en los infantes, abundó en el tema de la salud mental por falta de convivencia social, la deserción escolar y el incremento a la desigualdad.

En cuanto a la violencia familiar, el incremento de homicidios y embarazos en niñas informó que el 65 por ciento de las agresiones en casa va contra las mujeres y niñas, que los hombres agresores viven con ellas bajo el mismo techo, actualmente registran 130 mil carpetas de investigación, 75 por ciento de estas tiene que ver con violencias contra niñas menores de 15 años.

En diez tarjetas de power point leídas ante el presidente en la mañanera, el funcionario federal resume el dolor y la tragedia de miles de mujeres, madres, abuelas, hermanas, hijas que están sin protección y viviendo con su enemigo. Reconoció el incremento del 24 por ciento de la violencia familiar en pandemia.

En sus datos, Encinas confirmó que en 2020 casi el 76 por ciento de las lesiones por violencia sucedieron en el hogar y en el 73 por ciento de los casos el agresor era un pariente. El 81 por ciento de las víctimas fueron niñas y mujeres adolescentes. En 2021 la cifra de niñas y adolescentes violentadas subió 92.81 por ciento.

En los otros datos, los concentrados por defensoras y activistas por los derechos de las mujeres, el incremento de todas las violencias hacia las mujeres es más alarmante, y lo más preocupante es que conociéndose la gravedad del problema no hay estrategia que funcione.

Este desalentador panorama hogareño, de la familia no fraterna de México, fue presentado para tratar convencer a la comunidad, que los niños y niñas están mejor en la escuela que en su casa, y al mismo tiempo se develó que las mujeres están expuestas a la violencia siempre, tanto en espacios públicos como en su casa, el lugar que debería ser el más seguro.

El reporte enumera como principal violencia en casa, la psicológica, seguida de la sexual, física, abandono y económica.

Y el otro contundente dato oficial que confirma la gravedad de los problemas de género, son las estimaciones del CONAPO: actualmente, cada día, nacen más de mil niños, de niñas.

En 2020 se registraron 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes. Y aunque, Encinas no especificó la cifra, si destacó que niñas de 10 a 14 años fueron embarazadas por un amigo, familiar, desconocido o ex novio, la mayoría en actos de violación o matrimonios forzados.

En la nueva normalidad, como en la realidad social que prevalece desde antes de la pandemia, las mexicanas siguen estando indefensas.

POR GUADALUPE ESCOBEDO CONDE