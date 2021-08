El exitoso 3er Informe de Erasmo González Robledo

El compromiso Gubernamental número 132 del anterior presidente de México, quedó inconcluso y peor aún, con la llegada del episodio obradorista, nada pasa, como si construir y fortalecer la infraestructura hidráulica del país no fuera necesario.

Mientras a México la crisis del agua lo rebasa por la izquierda, se elige gastar más dinero en los ninis, y en ese programa de becas que reparte parejo al estudiante de excelencia como al desordenado y de mal aprovechamiento escolar. Queda claro que fortalecer la ingeniería hídrica del país para evitar en un futuro los conflictos sociales y económicos por la falta del vital liquido, no está en los planes, es lo que menos importa en el actual mandato presidencial y sus arrodillados legisladores.

Cuando el actual diputado federal de morena, Erasmo González Robledo, votó a favor todo lo que dictaba su corazón neoliberal y de sangre tricolor, contrario en pensamiento, ideología y comportamiento al eterno opositor “El Peje”, hubo un presidente en México de nombre Enrique Peña Nieto, y su compromiso número 132, estaba pactado para beneficiar la zona históricamente inundable del sur de Tamaulipas.

En aquella lejana política, siempre se proyectó invertir en la seguridad y protección del patrimonio de las familias, esa fue la prioridad para una región donde el Sistema Lagunario del Río Tamesí, tiene fallas estructurales de vital importancia, y los asentamientos urbanos están a menos un metro del nivel del mar, y a escasos metros más arriba del cuerpo de agua del Golfo de México.

La zona de Tampico, Madero y Altamira, año con año enciende los focos de alerta por la peligrosidad de la temporada de huracanes y sus inundaciones. Entonces precisamente antes de que el presupuesto federal se comenzara a centralizar en un solo hombre y se entregará de mano en mano como limosna a los mexicanos, en el sexenio del México en Movimiento y posicionamiento internacional, se tenía programado construir drenes pluviales en los municipios del sur de Tamaulipas, en particular en Ciudad Madero, de donde es oriundo González Robledo, sin embargo, cuando él fue priísta únicamente se finalizaron la mitad de las 11 obras que integraban el compromiso 132 de Peña Nieto, y aunque en esto nada tiene que ver Erasmo, queda claro que tampoco hizo nada por su tierra natal cuando vestía el chaleco rojo PRI.

Entre 2012 y 2018 el Emisor o Colector Ejército Mexicano, el drenaje pluvial del boulevard Fidel Velázquez y las obras periféricas que aportan aguas pluviales al emisor mencionado, eran las más importantes y prioritarias, pero por otro lado quedaron muchas pendientes.

Para desdicha de los tamaulipecos el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, arrasó en Tamaulipas como en el resto del país, pero lo peor, es que de la corriente, se beneficiaron algunos grilletes saltarines de la política tamaulipeca, lo mismo sucedió en otras entidades; políticos que ayer eran de un color y en su ambición por mantenerse en el poder sin importar la memoria de su pasado y sus herederos, se doblaron ante el inminente ganador López Obrador, pero eso tiene consecuencias; la historia y el tiempo se encargan de atrapar al arribista.

En el Tercer Informe del diputado federal de morena, Erasmo González Robledo, no escuchamos nada acerca de esas ocho obras hidráulicas pendientes, las cuales no ha sido posible siquiera proyectar porque no hubo voluntad política en la Cámara de Diputados durante la primera mitad del sexenio de López Obrador.

Erasmo, llegará al cierre del mandato obradorista como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, es más todo pinta para que sea el coordinador de los morenos, pero ¿Cuándo va a ver con amor y respeto por Ciudad Madero, si sólo se encargó de recortar el presupuesto para su estado natal?

Enuncio a continuación, las obras hidráulicas por las que Erasmo y la 4T no quieren trabajar pues no se ven, son subterráneas y su capitalización política es menor a la caprichosa entrega de dinero a diestra y siniestra sin ningún fin en particular:

El dren del Cangrejo Sección 1 y 2, contempla obras de control y desazolve en la Laguna “Nuevo Amanecer”; los drenes Chispus 1 y 2; construcción del Colector Aldama; así como el dren HipódromoSiete y medio.

¿Cuánto cuesta todo eso? Es poco, apenas arriba de un billón de pesos, pero es evidente que esta administración, tiene otras prioridades.

Extraño que durante todo el periodo obradorista y a consecuencia de una extraña mezcla entre corrupción, compadrazgo e insensibilidad por el bienestar de las familias de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, desde la construcción del Hidrotúnel de la avenida Ejercito Mexicano, no se ha podido concretar una sola obra de este tipo para reducir el riesgo de inundaciones y beneficiar directa e indirectamente a toda la zona metropolitana, así como a unas 100 mil personas que viven en áreas de peligro por lluvias, desbordamientos de ríos y lagunas.

A todo esto, hace unos días en el microbús escuché a un abuelito decir: “No cabe duda que a los políticos no los hacen como antes, con ideología partidista“ Robledo es el claro ejemplo que alguien sin identidad sirve para cualquier cosa, hoy de maromero, mañana quizá de chimpancé”, glup, eso dice el pueblo, y no hay que olvidar nunca que el pueblo es bueno, y sobre todo, sabio.

