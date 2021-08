Faltaron vacunas

Los encuentros entre la alcaldesa PILAR GÓMEZ LEAL y el presidente electo de esta capital LALO GATTAS son cada vez más continuos lo que habla que el proceso de transición se realizará en los mejores términos, al menos esa es la señal que envían y que ellos mismos se encargan de publicitarla.

Trascendió que habrán de ponerse de acuerdo entre ambos equipos para que todo camine conforme a lo establecido en este tipo de procesos.

Por el momento que se sepa no se ha platicado de las presuntas irregularidades que existen respecto al manejo y distribución del presupuesto, sobre todo en los años en que estuvo al frente de la comuna XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI.

Del tema sabemos se habrá de tocar llegado el momento habida cuenta que hay contundentes antecedentes que indican la malversación del presupuesto incluso, en torno al espinoso asunto se barajan nombres de funcionarios que se despacharon en grande abusando de poder.

Todo lo malo que indudablemente existe en materia administrativa y de aplicación de recurso saldrá a flote apenas LALO tome protesta como alcalde de la capital del estado, no antes, para que desgastarse.

En otro tema bastaron apenas ocho minutos para que el Fiscal Anticorrupcion JAVIER CASTRO diera a conocer el “trabajo” realizado a lo largo de todo un año, así de “efectivo” resultó.

Por supuesto como ya es costumbre el fiscal hizo un recuento de los “logros” obtenidos” pero igual como siempre sin precisar menos detallar lo alcanzado.

Para variar el día de la exposición falló el área técnica por lo que los poquisimos minutos del “informe” no fue observado como se tenía estipulado.

En otras cosas finalmente como se venía comentando será ARMANDO ZERTUCHE quien se encargue de liderar los trabajos en el Congreso del Estado, al menos así lo decidieron los jefes del partido MORENA, testigo del tema el dirigente nacional de dicho partido MARIO DELGADO.

En la elección hay quienes aseguran que tenían en mente colocar en la Presidencia de Coordinación Política al también diputado morenista PEPE BRAÑA, sin embargo los hilos locales y del estado se movieron para que fuera el reynosense el elegido.

Pujaron con todo para echar abajo a ARMANDO ZERTUCHE, ERASMO RODRIGUEZ, y MARIO DELGADO, entre otros.

Por cierto llamó poderosamente la atención que no asistiera al cónclave en el sur de la entidad pese a ser oriundo de aquella región, el aspirante a la candidatura a la gubernatura estatal RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA muchos opinan que perdió una oportunidad de oro habida cuenta que se reunieron “picudos” morenistas.

Lo cierto de todo esto es que los morenistas siguen enviando claras señales de que están más desunidos que nunca y el evento en mención es prueba de ello.

Todo ello ocurre aun y cuando no hay nada claro respecto a quien habrá de ser el o la candidata a la gubernatura del estado, lo que sí se vislumbra cada día más son los desencuentros entre los principales actores del morenismo.

Por más que afirmen los morenistas que existe concordia y unidad en torno al partido, queda claro que no es así y de ello, hay constancia.

Respecto a la asunción de ARMANDO ZERTUCHE a la dirigencia en el Congreso del Estado hay quienes afirman que es el pago.

Por haberse hecho a un lado y no pelearle la presidencia municipal de Reynosa a CARLOS PEÑA ORTIZ “makito”.

En otro punto pese haber sido invitado a la comida sostenida en días pasados en Casa de Gobierno con ex alcaldes capitalinos por el mandatario estatal FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA

DE VACA, ALEJANDRO ETIENNE LLANO no asistió sin dar que se sepa, alguna explicación justificada.

De la inasistencia de GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ podría entenderse incluso, hasta de ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO que tampoco asistió, XICO seguramente y sin duda alguna no fue requerido, ni quien se acuerde.

En tanto con incidentes menores culminó la semana de vacunación en contra del COVID 19 en la capital del estado, fueron miles de jóvenes mayores de edad quienes acudieron a las sedes marcadas con anticipación por las autoridades de salud para la aplicación de la vacuna.

Sin embargo había reportes que en el último día en el CBTIS 24 las dosis se terminaron quedando al menos unas 400 personas sin ser vacunadas.

Por cierto existen informes que en esta institución educativa decenas de jóvenes se amotinaron exigiendo les fuera aplicada la vacuna, sin embargo y para su mala fortuna las dosis ya se habían terminado.

En torno al tema no se sabe si las autoridades de salud otorgarán una día mas para cumplir a cabalidad con todos.

