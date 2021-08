¿Quién sería el mejor candidato?

La pregunta resume la inquietud que tienen muchos, lo mismo en el PAN que en Morena y hasta en el PRI, cuando se habla de la elección por la gubernatura.

En los demás partidos o no hay muchos aspirantes o de plano van a buscar sumarse a una alianza que les asegure votos suficientes para conservar el registro, de ahí que no sea tan marcada la competencia.

En el blanquiazul, con un gobernador que todavía tiene poder y que en los hechos se ha convertido en el líder visible del partido, hay grupos de militantes que por lo bajo reclaman apertura del proceso de selección y piden que la injerencia vaya disminuyendo para dar lugar a decisiones desde abajo.

Las cosas no parecen fáciles porque mientras en amplias capas del panismo tamaulipeco existe la certeza de que es necesario que el partido vaya tomando distancia de la figura de Cabeza de Vaca, el grupo en el poder sabe que debe mantener el control del blanquiazul y si es posible, del gobierno.

Eso les daría confianza para mantener su sobrevivencia política en el siguiente sexenio, si es que el PAN repite el triunfo de hace 5 años. O de ganar espacios para defenderse políticamente si el triunfo es de Morena.

Desde que se inició el año se han hecho varias encuestas, pero a partir del 7 de junio, tomando en cuenta los resultados de la elección local y federal de la víspera, el panorama cambió y quienes antes aparecían como aspirantes fuertes dejaron ese papel, mientras que otros emergieron como actores con posibilidades.

Las numerosas mediciones que se han hecho de manera general, por encima y analizando lo que se discute en redes sociales -reflejo de la evolución de la participación ciudadana otrora callejera-, muestran tendencias que deberían ser tomadas muy en cuenta por quienes van a tomar las decisiones en los partidos.

Una de ellas circuló el fin de semana, en la cual Massive Caller coloca otra vez a Morena como el favorito en las preferencias electorales rumbo a 2022.

Por un lado, esa encuesta muestra que cuando se evalúa la imagen, la percepción de la gente y las posibilidades de los aspirantes panistas, el Alcalde de Tampico Chucho Nader sigue estando muy arriba en las preferencias de la ciudadanía. En el comparativo con Gerardo Peña y César Verástegui, Chucho les saca una buena ventaja de acuerdo con la medición de Massive Caller.

Desde hace meses, Nader ya se ubicaba como favorito en caso de que decidiera participar y desde antes de conocer los resultados del 6 de junio, que lo confirmaron como el único actor político del PAN que entregó buenas cuentas, ya que además de ganar su reelección de manera contundente fue el único capaz de hacer que el PAN ganara todas las posiciones en disputa, conteniendo el avance de Morena.

De los otros aspirantes, Peña puede sentirse satisfecho de haber cumplido cabalmente su papel como líder de la hasta ahora mayoría legislativa panista en el Congreso local, siendo un valladar para el embate jurídico de la autollamada 4T contra el gobernador Cabeza de Vaca.

Y de Verástegui bien puede decirse que a pesar de los años y meses difíciles, ha logrado mantener la gobernabilidad interna y la seguridad, lo que no es cosa menor y sí, por el contrario, algo digno de reconocer.

Bien, pues tomando en cuenta todos esos factores como ventajas, en un careo con aspirantes de Morena, de los panistas el mejor ubicado es Chucho, aunque la medición sigue poniendo arriba a Morena, cuando falta menos de un mes para que se inicie formalmente el proceso electoral.

Es decir, si el candidato del PAN fuera Chucho, la brecha de diferencia de los azules con Morena sería menor y tendría mayores posibilidades de remontar una vez que comience en forma la competencia. Es decir, aunque Massive Caller da ventaja al partido del Presidente, el escenario parece menos difícil si los azules seleccionan a su candidato mejor calificado, algo que además no requiere de mayor ciencia para decidir.

En cuanto a Morena, es interesante ver cómo las tendencias se mantienen desde hace varios meses y que las mismas ubican al senador Américo Villarreal como el puntero en la competencia interna, aunque los otros aspirantes han apretado el paso y algunos han subido varios puntitos, haciendo atractiva la contienda que deberá decidirse allá por noviembre. Siguiendo esa línea, es claro que hasta ahora el más aventajado es Villarreal.

Llama la atención que en la lista de aspirantes, la empresa pone a la Alcaldesa expulsada del PAN, Maki Ortiz debajo del senador Villarreal, lo que es revelador sobre las preferencias que manifiestan ciudadanos sin partido y simpatizantes morenistas.

Si bien andan muy activos Felipe Garza, Alejandro Rojas, Rodolfo González, José Ramón Gómez y hasta Erasmo González anda haciendo su luchita, otros como Adrián Oseguera y quizá Eduardo Gattás apenas empezarán a hacerlo de manera más abierta, con lo que sus posibilidades van a aumentar.

Todas las encuestas hasta ahora perfilan a quienes podrían ser los candidatos, pero en política las cosas son tan cambiantes y a veces tan ilógicas, que sin duda habría que ver todo esto con algunas reservas.

POR TOMÁS BRIONES

