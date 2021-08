AMLO asegura que el FONDEN era un “barril sin fondo”

MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que el Fondo de Desastres Naturales, mejor conocido como Fonden, eran un barril sin fondo que los funcionarios utilizaban para robarse el dinero destinado a damnificados.

A ser cuestionado al respecto esta miércoles en Xalapa, Veracruz, durante el informe por las afectaciones que dejó el ciclón Grace, López Obrador aseveró que el Fonden se utilizaba de forma discrecional por Gobiernos, además de que inflaban los precios de los productos.

El presidente López Obrador aseguró que el Fonden era un "barril sin fondo" utilizado "para robarse el dinero" destinado a damnificados. "Lo del Fonden lo usan mucho nuestros adversarios para estar friegue y friegue, dale y dale y dale”, señaló. Más en: https://t.co/zmjCMm7rsJ pic.twitter.com/6YLBgnCK9j — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 25, 2021

“Eso del Fonden era un barril sin fondo, eran de esas partidas que se manejaban de manera discrecional, que servía para que se robaran el dinero los funcionarios”, argumentó.

“Cada vez que había una situación de emergencia a comprar, y a comprar carísimo. Si una lámina de zinc cuesta 400 pesos la compraban en dos mil esos, así. Ahora ya no existe eso y no hay límite, no hay un presupuesto, no hay un techo, es lo que se requiera porque no hay corrupción en el gobierno, tenemos presupuestos”, argumentó.

El Fonden fue desaparecido oficialmente el pasado 27 de julio, tras ser publicado el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Era un instrumento de donde salían los recursos para enfrentar emergencias por fenómenos naturales, como huracanes, sismos o inundaciones.

El acuerdo para la desaparición del Fonden, aprobada el 21 de octubre de 2020 en el Congreso, corrió a cargo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad y Protección Ciudadana.

El mandatario mexicano señaló que es mejor el mecanismo utilizado por la actual Administración, de entregar de forma directa los apoyos, y arremetió contra sus adversarios, quienes apuntó que están “friegue y friegue” por la desaparición del Fonden.

“Yo no sé quiénes eran los del Fonden, quiénes estaban ahí antes, pero dependía del secretario de Gobernación, ahora ya no hay Fonden porque no hay corrupción, y estos casos los atienden de manera directa el presidente (…) Es mejor ahora”, explicó.

“Sí se está actuando, lo del Fonden lo usan mucho nuestros adversarios para estar friegue y friegue, dale y dale y dale”, afirmó.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA