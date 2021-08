Corrupción en DGETI

Mientras en el partido MORENA ya algunos candidatos al gobierno de la entidad andan con inusitado frenesí buscando posicionarse entre la ciudadanía como es el caso de MARTÍN GARZA GONZALEZ, JOSE RAMON GOMEZ LEAL AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y hasta ERASMO RODRIGUEZ ROBLEDO, llama la atención la pasividad con la que se conduce RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA.

Su actuar no tiene parangón con lo que realizan el resto de los aspirantes, es más hasta pareciera que algo sucedió, aunque esto se comienza a percibir se espera que el oriundo de Tampico modifique su actitud si es que quiere aparecer en la boleta electoral, así las cosas.

Ahora se entiende porque ha ido a la baja en las apreciaciones ciudadanas, las encuestas realizadas así lo consignan.

En otras cosas los actos de corrupción ocurridos en el IMSS donde se vieron involucrados de manera directa el Jefe de Prestaciones JAVIER MENDOZA y por ende la Delegada de dicha dependencia VELIA PATRICIA SILVA DELFIN parece quedaran a juzgar por los hechos, en la nada.

Sin embargo a quienes denunciaron las pillerías no tan solo los atosigaron sino que algunos fueron despedidos según esto por falta de pérdida de confianza.

Sin embargo los corruptos continúan inamovibles en sus cargos pese a que se les comprobó que realizan actos deshonestos, vaya caso.

En otras cosas debido a su presunta inestabilidad política es que se decidió dejar fuera de la jugada respecto a la Presidencia de la Coordinación Política en el Congreso del Estado al diputado morenista PEPE BRAÑA al menos así lo refieren “picudos” militantes del mentado partido.

El que anda agradeciendo el apoyo ofrecido para llegar a la liderar dicho cargo en el Congreso Estatal pese a las contras que le jugaron ERASMO RODRÍGUEZ entre otros, es ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, hasta se trasladó a la franja fronteriza para agradecer personalmente el puche otorgado.

En otro punto de sobra es sabido que la lealtad cuenta y mucho en la política y esta se toma en cuenta a la hora de la toma de grandes decisiones, es ese sentido existen infinidad de casos que así lo demuestran.

Viene lo anterior a colación habida cuenta que en unos meses más habrá de decidirse al candidato del partido en el poder estatal, el PAN en ese sentido destaca la figura del Secretario General de Gobierno CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS.

Su actuación como secretario le ha permitido conocer de fondo los problemas de la entidad, es por ello que está siendo tomado en cuenta para la candidatura a la gubernatura del mencionado partido, los resultados obtenidos hablan por sí solos, tan es así que día a día crecen las muestras de adhesión.

En otro asunto en medio de una profunda corrupción y compra desmedida de conciencias entre otras cosas se eligieron a los 3 directores de los CBTIS en la capital del estado.

En el 119 repite HUMBERTO SALVADOR MELENDEZ PORRAS de quien se dice soltó presuntamente grandes cantidades de dinero para reelegirse, en el 236 llega MARCO SALDAÑA pese haber estado fuera de la ciudad por largo tiempo, en el 24 arriba también de manera oscura RAMÓN GUERRA SALAS.

Todo ello sucede ante la anuencia deshonesta del Coordinador de dicha Dependencia SAMUEL ALCANTAR quien por cierto será indagado por la contraloría por cometer presuntas irregularidades en repartición de horas de manera ilegal.

En otro tema a tres meses y medio de ocurrida la tragedia del metro de la cdmx donde decenas personas perdieron la vida y casi un centenar resultaron heridas, es fecha que la autoridad nacional ni extranjera han dado a conocer a los responsables.

Todo ello ocurre pese a que las autoridades que analizan el problemas se habían comprometido a dar los alcances de la investigación la segunda semana del mes de agosto, ahora pomposamente se anuncia que dichos resultados estarán listo en un término de quince días.

A como van las cosas seguramente no habrá culpables o no los peces grandes, es probable que echen la culpa como suele ocurrir a personas de menor jerarquía.

POR MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

maguilar96@hotmail.com