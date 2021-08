Define el PRI alianza y candidato para enero

VICTORIA, Tam.- El PRI definirá una alianza, así como a su candidato a la gubernatura de Tamaulipas hasta el mes de enero del 2022, afirmó el Secretario de Organización del CEN del tricolor, Ricardo Aguilar Castillo.

Durante su visita a la capital del estado, para tomar la protesta al nuevo delegado del CEN en Tamaulipas, Felipe González Alaniz, afirmó aún no se define si se hará una alianza para la siguiente elección.

“El PRI es un partido aliancista, pero no necesariamente en cada proceso electoral es lo mismo”, afirmó, refiriendo el reciente proceso electoral, en que se llevó a cabo una alianza con el Partido Acción Nacional.

“Hoy el PRI tiene que estar preparado para competir, en primer lugar, solo; si más adelante hay un acuerdo con alguna fuerza política, será un proceso distinto”, afirmando que en este momento se concentran en actualizar sus órganos de dirección y trabajar con los priistas.

“Llegado el momento, si hay condiciones para hacer alguna alianza, vamos a ver qué condiciones se plantean y el PRI y otro partido político, podrán decidir si se hace o no, en este momento, no está definida ninguna alianza para el proceso electoral que sigue”, agregando que no están cerrados a que en el futuro pueda concretarse una alianza.

Por Perla Reséndez