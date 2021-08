Lyn May revela cuándo nacerá su hijo y muestra ultrasonido

MÉXICO.- La famosa actriz de cine y vedette mexicana Lyn May, ha desatado polémica, luego de revelar que estaba embarazada a sus 68 años de edad, lo cual ha generado comentarios tanto en medios de comunicación como en redes sociales por parte de miles de internautas, sobre todo en Twitter.

Vale la pena destacar que Lyn May es una de las actrices más reconocidas en México, pues participó en decenas de producciones, entre ellas exitosas cintas como “Perro callejero”, “Las perfumadas”, “La casa de la noche”, y” Las ficheras”.

Lyn May embarazada

En este sentido, ahora la famosa se ha posicionado en el centro de atención y como uno de los objetivos principales de los reflectores, esto debido a que hace un par de semanas anunció que estaba embarazada a sus 68 años.

Luego de esta gran noticia y tras causar una fuerte polémica, ahora la vedette de ascendencia china ha revelado cuándo nacerá su nuevo bebé, o incluso aseguró que podrían ser gemelos.

Cuándo nacerá su bebé

Esto lo dio a conocer a través de su cuenta personal de Instagram en donde la actriz cuenta con más de 239 mil seguidores, y fue la tarde del pasado 24 de agosto que la actriz informó que espera con ansias a su bebé, de quien ya sabe cuándo llegará al mundo.

Fue a través de este mismo perfil que Lyn May publicó un video donde se aprecia de manera clara el ultrasonido de la vedette por algunos segundos, y fue en la descripción de este video que May aseguró que será en enero del 2022 que esta nueva bendición llegue a su vida.

Las polémicas en el embarazo de Lyn May

Vale la pena recordar que luego de anunciar a inicios de agosto que estaba embarazada y tenía tres meses de gestación, la vedette ha aparecido en el concurso “Quiero cantar” de Venga la Alegría, donde género polémica, pues los usuarios en redes sociales aseguraron que el embarazo de la artista es falso o que rentó un vientre para tener a su nuevo hijo.

Estas no son las únicas polémicas que rodean al nombre de Lyn May, esto debido a que la famosa aseguró que no le importaría si su hijo fuera hombre, mujer o gay, por lo que fue criticada en redes sociales debido a que los internautas le recordaron que el ser homosexual no está relacionado con el sexo del bebé.

Posteriormente, se dio a conocer que se trata de un varón y reveló que existe la posibilidad de que sean gemelos, por lo que ha sido criticada, pues también se duda de la veracidad de qué el padre de su hijo sea Marcos, el hombre que Lyn May etiqueta en sus fotografías.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO