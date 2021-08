SeBien; para ella…

Antes de quedarse sin chamba, al menos de primer nivel, RÓMULO GARZA, titular de SeBien Tamaulipas puede contar con el pago de tres quincenas, luego esos emolumentos estarán destinados para una mujer que lo va a sustituir.

Así es mis queridos boes, a la breve lista de dos prospectas para convertirse en secretarias de bienestar, anoten a YAHLEEL ABDALA, ex candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo por el PAN, tema en litigio que pronto debe resolverse, se suma al nombre de PILAR GÓMEZ, alcaldesa de Victoria.

Y son precisamente los pendientes de las dos señoras las que le dan el respiro a RÓMULO GARZA, porque mientras una espera que se resuelva la impugnación de la elección municipal de Nuevo Laredo, la otra hace lo propio esperando terminar su encargo en la capital del Estado.

No hay más nombres que las de PILAR y YAHLEEL, será una mujer la que se encargue de manejar el área operativa de los programas sociales en el Estado.

A ellas se van a sumar, o mejor dicho ellas se van a sumar a dos personajes que esta misma semana, o no tan allá, van a recibir nombramientos como subsecretarios de la misma secretaria: ARTURO SOTO y CIRO HERNÁNDEZ.

ARTURO y CIRO tienen cosas en común, ambos con madera de operadores políticos, ambos con experiencia en

el manejo de estructuras, ambos ex diputados locales, ambos ex candidatos

a presidentes municipales, los dos reconocidos como excelentes gestores.

Sino pasa nada con los nombramientos que con sus nombres están firmados y listos para entregarse, estos van a comenzar a trabajar muy pronto en SeBien ya con la estrategia que contempla a quien sustituirá a RÓMULO GARZA e incluso me atrevo a decirlo, bajo órdenes distintas al todavía secretario.

Si habláramos de apuestas, PILAR GÓMEZ estaría al frente de ellas, aunque habrá que esperar a ver qué decide el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA quien tiene chance de pensarlo y repensarlo por lo menos hasta el último de septiembre.

Hay que apuntar además, que a PILAR GÓMEZ también se le candidatea para la magistratura que recientemente quedó vacante por renuncia.

Por lo pronto, la incorporación de SOTO y CIRO le permitirá a la administración estatal jalar reflectores hacia una área que entrega recursos a los más pobres de Tamaulipas por carretadas y que por la personalidad del aún titular no se destacaban mucho.

Además como aquí he escrito en otras ocasiones, mucho del ‘trabajo’ que RÓMULO presentaba era de números fríos, mucha tinta y papel, pero poco contacto con los beneficiarios, lo que supongo se quiere subsanar con dos ‘hiperactivos’ y ‘polémicos’ subsecretarios.

Porque nadie puede negar que a donde está SOTO hay barullo, dependencia a la que se le asigna un cargo la convierte en fuente de información y su ‘soltura’ de lenguaje le hace de los preferidos de los reporteros.

Sucede lo mismo con CIRO, su personalidad y forma de hablar sin filtro hacen que los medios le busquen, pero además en el sur todo mundo le reconoce su trabajo con los grupos vulnerables, siempre entregando sillas de ruedas, andadores, gestionando tratamientos y demás.

Si estas incorporaciones al gabinete se ven en el contexto preelectoral rumbo al 2022, nadie debe dudar de que el que sea candidato del PAN a la gubernatura tendrá los beneficios colaterales del trabajo de CIRO y SOTO en SeBien.

UN SUPLENTE MUY PRESENTE…

Aunque generalmente los alcaldes suplentes no son más que requisitos para llenar una planilla en las elecciones, en Victoria, la que gobernará LALO GATTAS a partir de octubre, todo indica que ALFONSO “poncho” RIZK será la excepción y tendrá un papel protagónico.

Por lo pronto ya es el coordinador por parte de la administración entrante de la entrega recepción, que oficialmente inicia en una semana.

RIZK encabeza al grupo de siete integrantes que el alcalde electo ha designado para revisar y recibir el estado que guarda la administración municipal.

Más aún, no son pocos los que candidatean a RIZK para la dirección de Bienestar Social, lo que le permitiría estar aún más presente junto al alcalde morenista.

RIZK es un tipo que ha andado por todas las parcelas ideológicas, querido y odiado según desde el parido en el que se le vea, pero quienes lo conocen dicen que es de los que no se quedan quietos.

CDV, MUCHO SUR…

Apenas el lunes estuvo en Tampico y hoy regresa el gobernador CABEZA DE VACA a la zona, donde comerá y entregará pavimentaciones en el puerto y por Altamira hará la entrega de escrituras.

Importante la obra pública en Tampico de JESÚS “Chucho” NADER, sin duda, pero mucho muy importante el darle certeza jurídica a cientos de familias en Altamira de ALMA LAURA AMPARÁN, porque es precisamente este último municipio de los que más rezago han tenido en el tema de la escrituración y fue uno de los más atendidos por la alcaldesa saliente.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA

twitter @melitong