Piden ayuda financiera 20 municipios

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al menos 20 municipios de Tamaulipas, se encuentran “emproblemados” luego de la disminución de los recursos que por concepto de Participaciones están llegando, afirmó la Secretaria de Finanzas.

“Aproximadamente 20 municipios se han arrimado a la Secretaría de Finanzas, pero en algunos casos sí es muy grave la afectación; hay gobiernos que están en transición, que se emproblemó mucho su participación de estos tres últimos meses, por la variación de factor que es oficial a partir de julio”, dijo María de Lourdes Arteaga Reyna.

Explicó que los recursos federales están llegando disminuidos, por una variación en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que publica el Inegi y que se vuelve base para el cálculo de las Participaciones.

“En todos los casos afectó, a todos nos pegó por igual, entonces las participaciones están llegando disminuidas, se estima en 120 millones de pesos menos, somos de los estados, donde el monto no va a ser tan significativo, sin embargo, este ajuste también se traslada a municipios, el Fondo es participable a Estados y municipios y hay municipios que tienen verdaderos problemas por este ajustes.

Hay casos, dijo, en que la reducción de recursos participables es de hasta el 30 por ciento, misma que se resintió en la entrega del mes de agosto y que les traerá problemas sino realizan ajustes en sus gastos.

“Hay aproximadamente 20 municipios que su situación se vuelve crítica y entre ellos me resalta mucho el caso de Cruillas, porque ya al haber sido anticipadas sus participaciones, viene el ajuste y con lo que se le había anticipado, ya era más de lo que le tocaba”, comentó.

Arteaga Reyna dijo que en el caso de las administraciones que están por concluir, lo que se hizo fue revisar si se podía pagar alguna deuda que se tuviera pendiente, “si el

Estado les debe algún predial, cualquier situación con la que el Estado le pueda hacer algún recurso y que sea por la vía legal, por supuesto”.

Sin embargo, dijo que son “contados” los casos donde el Estado puede resolver la problemática completamente, pues la afectación es cuantiosa, “mi consejo a las Tesorerías es algo práctico y obligado, cuando una persona, empresa, institución o gobierno, ve reducido su nivel de ingresos, necesariamente debe reducir su nivel de gasto”.

OTRO ‘AJUSTE DE CINTURÓN’

En cuanto a las afectaciones que tendrá en las finanzas del Gobierno Estatal, el ajuste a la baja de las Participaciones, la Secretaria de Finanzas advirtió que será en el rubro de servicios, arrendamientos, consumibles, “todo el capítulo 2 mil y 3 mil de gastos que se pagan con ese recurso” (Participaciones).

Ante ello, advirtió que de nueva cuenta, se hará un plan de emergencia de austeridad, mismo que se va a reflejar en el área de servicios, “vamos a tratar de hacer el ajuste en aquellas áreas que no se traduzca en afectación a la ciudadanía”.

María de Lourdes Arteaga Reyna, aclaró que el contrato de arrendamientos de vehículos está por finalizar, mientras que la renta de inmuebles para oficinas, no es un rubro significativo. “Tendríamos que ver el asunto de viáticos, consumibles de oficinas, asesorías de servicios externos que ya han venido disminuyendo mucho, ya casi no los contratamos porque no hay recurso para ello”. En cuanto a la contratación de personal, recordó que desde hace algunos años, sólo está considerado para el reclutamiento y selección de policías, “las demás áreas ya saben que no pueden crear nuevas plazas, ya no se puede”.

Comentó que en el renglón de pago de nóminas, se realiza un análisis diario de los flujos del estado, para no fallar en la cobertura de la misma, “pero no es fácil pagar la nómina del Estado y menos en periodos de julio y diciembre que se pagan contraprestaciones de vacaciones, aguinaldos, gratificaciones”.

Dijo que a la fecha, el pago de nómina no ha sido un problema, ello porque se prepara con anticipación el monto que cubra el mismo, incluso desde el año pasado, con el inicio de la pandemia, en que no se realizaron recortes.

“Fue una línea que nos di el gobernador, a nadie se despidió por la pandemia, a nadie se le redujo su sueldo y teníamos en algún momento, el 20 por ciento de los burócratas trabajando, los demás estaban confinados en casa y aún así el Gobierno nunca distrajo un solo peso para pagarles”.

POR PERLA RESÉNDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN