Por falta de pago, le cortan la luz al PRI de Altamira

Altamira.- Sin energía eléctrica se encuentra el edificio del Comité Municipal del PRI en Altamira luego de que hay un adeudo por más de 12,000 pesos que debido a la crisis económica que enfrentan no pudieron pagar.

Al respecto el regidor Eulogio Sánchez De La Rosa señaló desconocer las razones del adeudo y lamentó que el edificio del partido, organismo político del cual emanaron presidentes municipales, diputados locales y muchas personas que obtuvieron un empleo, se encuentre sin servicios básicos.

“Desconozco el tema, no sé qué pasó y yo no sabía que no tenía luz”, refirió quien también fuera dirigente de este partido.

Negó que haya distanciamiento entre la dirigencia local del PRI que dirige Fernanda Carrizales y aseguró que continúan en pláticas entre los integrantes del partido.

Reiteró que el edificio pertenece al Partido Revolucionario Institucional y admitió que también había un adeudo con la Comisión Municipal de Agua Potable situación que también desconoce cómo quedó y si ya se pagó.

“ En tiempos de campaña es cuando se incrementan los montos por la energía eléctrica ya que se pagaba de 9,000 a 12,000 pesos”, dijo.

Refirió que en años anteriores cuando era campaña entre todos se cooperaban para pagar ese servicio aunado a que el gobierno les daba una aportación para realizar este pago.

Actualmente hay cuatro regidores emanados del Partido Revolucionario Institucional en Altamira en la actual administración los cuales deben aportar el 5% de su salario mensual que son en promedio 1500 pesos por cada uno de ellos.

El regidor aseguró ignorar si sus compañeros han pagado sus cuotas mensuales.

Por Silvia Mejía