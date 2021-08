Tachan cuentas de 21 ayuntamientos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un total de 21 municipios y 16 organismos públicos descentralizados, tienen calificación negativa por parte de la Auditoría Superior del Estado, que fiscalizó sus cuentas públicas.

Entre las cuentas de municipios que no cumplieron en la cuenta del 2019, se encuentran Reynosa, Matamoros, Abasolo, Altamira, Antiguo Morelos, González, Güémez, Guerrero, Díaz Ordaz, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Miguel Alemán, Nuevo Morelos, Palmillas, Río Bravo, San Carlos, San Nicolás, Tula y Villagrán. Mientras que las OPDs con observaciones son las Comapas de Abasolo, Altamira, Antiguo Morelos, Gómez Farías, Díaz Ordaz, Jiménez, Miguel Alemán, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas, San Fernando, Tula, Valle Hermoso, Victoria y la Junta de Aguas de Matamoros. Durante la sesión de la comisión permanente del Congreso de Tamaulipas, se dictaminaron 142 informes de auditoría especial para ayuntamientos y de desempeño, correspondientes a la cuenta pública 2019 y 2020.

Durante la sesión celebrada por la tarde, los auditores, Jorge Ubaldo Guzmán Acuña, auditor especial para la auditoría de desempeño, Cesáreo Garza Ham, auditor especial para Gobierno del Estado y Aurora Moreno González, auditor especial para Ayuntamientos, explicaron el proceso para la dictaminación a las cuentas públicas.

La auditora Aurora Moreno, explicó que algunas entidades tienen observaciones por aclarar, sin embargo, tiene un periodo de 30 días hábiles para solventarlas y la Auditoría emitiría un pronunciamiento dentro de los 120 días hábiles siguientes para determinar si solventa si o no los resultados pendientes.

Uno de los casos es la relativa a la cuenta pública del 2019 del ayuntamiento de Río Bravo, según expuso el diputado Eliud Almaguer Aldape, quien expuso que las observaciones en conjunto representan un monto de 4 millones 355 mil 512 pesos.

“La dependencia fiscalizadora deberá ahondar en la fiscalización de esta cuenta pública y en su caso, exigir el resarcimiento de los recursos no comprobados o fincar las responsabilidades correspondientes”.

Por su parte, la diputada Edna Rivera, comentó que los informes no tienen detalles de las obras fiscalizadas o los importes de las mismas, “por lo tanto, nos deja a nosotros que tenemos que aprobar estas cuentas al ahí se va o a ciegas, lo que no habla de nuestra responsabilidad como servidores”.

En el caso de los organismos públicos descentralizados (OPDs), la legisladora morenista apuntó que fueron 16 las que tienen observaciones en sus cuentas públicas y por tanto una dictaminación improcedente.

La Martha Patricia Palacio Corral, propuso no dictaminar la cuenta pública del Instituto municipal de cultura física y deporte de Río Bravo, mismo que fue creado el 14 septiembre del 2017 como OPD.

Ello, luego que no presentó informe, pues no está en operación, no tiene asignado presupuesto, ni titular, por lo cual no cumple con la presentación de informes trimestrales, por lo que la Auditoría Superior del Estado, recomendó al municipio de Rio Bravo, formalizar la extinción del mismo. En la sesión, se llevó a cabo el análisis, discusión y dictaminación de los informes individuales de los 43 municipios, correspondiente a la Auditoría Especial para Ayuntamientos del Ejercicio Fiscal 2019.

Así como los informes individuales de los organismos operadores del agua en 28 municipios, correspondientes a la Auditoría Especial para Organismos Públicos Descentralizados Estatales del Ejercicio Fiscal 2019.

POR PERLA RESÉNDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN