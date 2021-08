EU se prepara para ‘Ida’, que podría llegar a categoría 4

ESTADOS UNIDOS.- El huracán Ida se fortalecerá “rápidamente” antes de llegar a la costa de Luisiana, este domingo con vientos de hasta 225 km/h, lo que lo convertirá en una tormenta “extremadamente peligrosa”, pronosticó este sábado el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Según el último boletín del NHC, emitido a las 8:00 horas, este poderoso huracán podría alcanzar la costa estadounidense del Golfo de México en categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5 y que mide los ciclones en función de la fuerza de sus vientos.

Ida se encuentra ya a unos 620 km al sursureste de la desembocadura del río Misisipí y a 710 km de Nueva Orleans, que estos días conmemora el aniversario del impacto del huracán Katrina, que causó, en 2005, la muerte de unas 2 mil personas.

Se prevé que Ida pase cerca de esta ciudad de Luisiana, por lo que este viernes su alcaldesa, LaToya Cantrell, ordenó la evacuación de las personas que viven fuera del sistema de diques que protegen la ciudad ante posibles inundaciones.

Tras tocar tierra este domingo, se prevé que Ida se adentre sobre el norte de Luisiana o el oeste de Misisipí el lunes, horas en las que sufrirá un paulatino debilitamiento.

El NHC anticipa que Ida pueda provocar una peligrosa marejada ciclónica que alcanzaría los 4,5 metros de altura, por encima de los niveles normales de marea en la desembocadura del río Misisipí.

There is a danger of life-threatening storm surge inundation along much of the Louisiana coast and the coast of Mississippi where a Storm Surge Warning is in effect. Residents in these areas should follow any advice given by local officials #Ida https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/zVOn5QNGf0

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 28, 2021