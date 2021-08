Gatell y sus otros datos…

Tremenda fue la semana que termina en relación con la cantidad de contagios y decesos por COVID en todo el territorio mexicano.

Datos oficiales, del INEGI y la misma Secretaria de Salud Nacional, dan cuenta que la tercer oleada del COVID y sus diversas mutaciones son las más altas que se han tenido desde que inicio la pandemia.

Extrañamente el Subsecretario de Salud, HUGO LOPEZ GATELL, dice que la pandemia va a la baja, que se tienen menos contagios y los fallecimientos han disminuido considerablemente, ¿no se dará cuenta de lo que sucede en el país con el virus o ni siquiera checa los datos que registra la dependencia a la que pertenece?, quien sabe, pero parece que GATELL está fuera de la realidad o sigue la temática nacional, tener y dar a conocer otros datos muy distintos a los que realmente son.

Lamentable porque eso no le abona en nada a su trabajo ni a la confianza de la gente que no se le ve seriedad ni responsabilidad ante la grave crisis de salud que enfrenta el país.

Cierto es que avanza con éxito el programa de vacunación y cada vez hay más personas vacunadas, pero también es verdad que son más altas las cantidades de contagios y fallecimientos diarios los que se registran en todo el país.

Dijo GATELL que por tercer semana consecutiva se tuvo una disminución considerable en los casos y hospitalizaciones de personas contagiadas con el virus del COVID y cualquiera de sus cepas, que la tercera ola va en descenso, ¿en qué mundo vivirá este hombre?

Lo peor es que no solo le está mintiendo a la población, igual le miente y en su cara al presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR pues la declaración de GATELL y su supuesta disminución de contagios la dijo en la mañanera, espacio especial del mandatario nacional.

Quizá GATELL aparte de no ocuparse como debe ser de su encomienda y atender responsablemente el asunto

de la pandemia, tampoco se preocupa por escuchar el clamor del pueblo o ver noticias nacionales que dan cuenta, con cifras oficiales, que la curva de contagios y deseos no baja, al contrario aumenta alarmantemente, la pandemia continúa causando estragos a lo largo y ancho de territorio mexicano.

A nivel nacional, de acuerdo con la secretaria de salud, hasta al día de ayer se registran 3, 291,761 contagios y ya casi se llega a las 300 mil defunciones.

En Tamaulipas también se tuvo una semana muy complicada, aumento a 84,370 la cantidad de contagios y a 5,842 de fallecimientos, tan solo en un día se han contabilizado más de 700 positivos y eso es para alarmarse, lo más triste es que el virus ya está atacando principalmente a la gente joven y niños.

La ciudadanía merece estar informada, pero con la verdad, que las autoridades no oculten los números ni quieran mentirnos diciendo que ya se está domando la pandemia, luego la gente se relaja y los resultados posteriores son fatales, como los que ahora vivimos.

Para que la gente no se relaje y tome conciencia de la gravedad de la pandemia es necesario que las autoridades no maquillen los números, para que todos se ocupen en mantener las medidas de salud y no contagiarse se requiere que las autoridades informen correctamente y no con los otros datos de GATELL.

