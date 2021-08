Trabajador de Sabritas revela todos los secretos de la fábrica

MÉXICO.- Sabritas es una de las empresas favoritas de los mexicanos, ya que sus papas fritas y demás botanas se han convertido en las acompañantes ideales de fiestas y tardes en familia.

Es por ello que genera mucha curiosidad el proceso de elaboración y otros secretos que se guardan celosamente dentro de la fábrica de Sabritas.

En Reddit, un extrabajador de la empresa ha decidido arrojar luz sobre los mitos y realidades que dentro de una fábrica de Sabritas. A continuación reunimos algunos.

¿Alguien ha perdido una mano dentro de las máquinas de Sabritas?

Fue el usuario Daddy Atrox quien ofreció, en una publicación del 27 de agosto, revelar todos los secretos de la empresa cuya especialidad son las papas fritas.

Esto, con base en su experiencia de dos años como trabajador de una fábrica de la empresa ubicada en Veracruz.

Una de las preguntas con mas interacciones fueron si escuchó de alguien que hubiera perdido una mano u otra extremidad dentro de las máquinas. El extrabajador respondió:

“Si, en la capacitación nos mostraron videos de la misma fábrica de trabajadores que perdieron la mano o algún dedo por operar la maquinaria de manera incorrecta”

EXTRABAJADOR DE FÁBRICA DE SABRITAS

¿Han encontrado ratas u otro animal dentro de las máquinas de Sabritas?

Otra duda insistente fue si presenció o le contaron del hallazgo de animales que puedan atentar contra las normas sanitarias. El extrabajador comentó:

“… en cuanto a las ratas, yo no vi nada, llegué en un momento donde se estaban “renovando” y tenían mucha tecnología para evitar eso, (me refiero a animales muertos en maquinaria y así). Pero sí me tocó ver murciélagos en las áreas de recolección de desperdicio y almacenamiento, lejos de producción”

EXTRABAJADOR DE FÁBRICA DE SABRITAS

¿Sabritas permite que los trabajadores se lleven papas fritas u otra botana?

Los usuarios de Reddit también preguntaron al extrabajador sobre los posibles beneficios de laborar en Sabritas, como poder llevarse a casa papas fritas. La respuesta fue:

“No, es contra las reglas, pero dentro si podías comer , en ocasiones se imprimían mal las bolsas y todo ese producto se destruía, ese día podías comer Sabritas gratis solo dentro de la fabrica”

EXTRABAJADOR DE FÁBRICA DE SABRITAS

¿Es cierto que los Cheetos tienen gusanos?

“De hecho si parecen gusanitos los chetos antes de que los cocinen, pero son de maíz, los chetos se hacen con aire caliente, de hecho lo que tiene el aceite es el condimento, ni la fritura si mal no recuerdo el proceso se llama extrusión”

EXTRABAJADOR DE FÁBRICA DE SABRITAS

¿Cuántas hojuelas se hacen con una papa?

“Varía, dependiendo del tamaño. Según me dijeron, con una papa promedio se hace 1 bolsa de frituras normales (54g)”

EXTRABAJADOR DE FÁBRICA DE SABRITAS

¿Te puedes llevar los tazos?

“No, al igual que las Sabritas, las promociones no se pueden tomar, esta prohibido. Se pueden robar pero lo mínimo era perder la chamba”

EXTRABAJADOR DE FÁBRICA DE SABRITAS

¿Cómo meten los tazos o billetes dentro de las bolsas?

Los tazos “se meten en dispensadores que funcionan con pistones. Yo me dedicaba a rellenar los dispensadores con los tazos. Con los billetes por lo que me contaron mis supervisores, modifican la línea y se envían de manera aleatoria y dispersa, pero no tengo mas información, seguro los detalles los mantienen secretos por seguridad. Lo que sí se es que los billetes los ponen de manera casi personal (sin máquinas) y según sé es por eso que ya no lo hacen”

EXTRABAJADOR DE FÁBRICA DE SABRITAS

¿Por qué hay papás que salen como color café? Están quemadas o es que la papa ya estaba así antes de freírla?

“Hay diferentes factores, de hecho sí tiene que ver la papa, pero por lo general sí, solo es una es una papa que se quedó más tiempo en la freidora”

EXTRABAJADOR DE FÁBRICA DE SABRITAS

¿Es cierto que el paquetaxo son las sobras de los demás productos?

“Existen errores en la producción al empacar, que obligan a destruir el empaque o producto con promoción que no se vendió bien y tienen que reciclarlo, la fritura sirve, y para no rempacar con la misma línea hicieron ‘Paquetazo’, o más bien así nació. Ahora creo que ya hay líneas independientes que se dedican a hacer los productos porque tuvieron mucho éxito”

EXTRABAJADOR DE FÁBRICA DE SABRITAS

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS