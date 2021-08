Designaciones polémicas

Aunque las causas de la derrota que sufrió Acción Nacional en los comicios del 6 de junio en Tamaulipas fueron

diversas, los analistas coinciden en que una de ellas fue recurrir a figuras del PRI y a aspirantes externos para disputar algunas de las posiciones políticas que se renovaron en el proceso electoral, ya que ello provocó,

además de reacciones de reprobación entre los panistas, que muchos de los simpatizantes del albiazul no acudieran a las urnas a apoyar a los candidatos.

Eso sucedió en Nuevo Laredo con la postulación de la ex dirigente estatal del tricolor, Yahleel Abdala Carmona, igual que con la del ex panista, ex priista y ex verde ecologista Jaime Turrubiates Solís, en ciudad Madero y de Ciro Hernández Arteaga, en Altamira, municipios en los que muchos panistas prefirieron mantenerse

al margen de las contiendas que votar por aspirantes que no les simpatizaban, factor que favoreció las victorias de los abanderados de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, da la impresión de que los jerarcas del PAN no entendieron el mensaje o quizá piensan que los motivos de los descalabros fueron otros, porque, a sabiendas del rechazo que esas medidas causaron y causan al interior de la agrupación de Gómez Morín, continúan premiando con cargo públicos a políticos ajenos al

instituto político.

Recientemente, por ejemplo, se nombró a la ex priista, ex panista y ex morenista Magdalena Peraza Guerra

representante del gobierno del Estado en la zona sur y apenas hace unos días se designó al perredista Guadalupe Acosta Naranjo, ex diputado federal y ex dirigente nacional interino del PRD, representante

del gobierno tamaulipeco en la ciudad de México, designaciones que, como es del dominio público, dieron pie a expresiones de rechazo y desaprobación entre los miembros y seguidores de la causa albiceleste.

Y si es cierto lo que se rumora en los círculos políticos de ciudad Victoria, no sería extraño que los cambios en el equipo del gobernador García Cabeza de Vaca que están en puerta como parte de los amarres

aliancistas de cara a la sucesión política estatal de 2022 se encargara otra misión destacada al ex tomasista y ex Gerente de la Comapa de Tampico y Madero, Humberto Zurita Eraña, actual Subsecretario General de Gobierno.

El problema del PAN es que tiene a pocos elementos de peso para, como candidato de la eventual alianza electoral con el PRI y el PRD, garantice que el sucesor de Cabeza de Vaca sea un panista. El Truco César Verástegui Ostos, que aparentemente es el más viable, es un político hábil, lamentablemente los panistas no lo ven con buenos ojos, también piensan que a Gerardo Peña Flores lo metieron a la palestra de relleno por aquello de que algún imprevisto obligara a los jerarcas a echar mano del diputado federal electo.

El alcalde de Tampico, Chucho Nader, quien, a decir de las encuestas, sería en estos momentos el prospecto mejor posicionado entre los ciudadanos, no es del grupo cabecista, motivo que fortalece sus aspiraciones políticas, pero todo indica que sólo designarían al munícipe porteño presionados por las circunstancias.

Mientras tanto, la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparan Cruz, concluye la segunda gestión municipal como empezó la primera, a tambor batiente. En los últimos días inauguró la pavimentación de concreto asfáltico de la Avenida Dámaso, principal acceso a la Congregación de Lomas del Real, obra en la que se invirtieron

más de 5 millones y medio de pesos.

Después, en compañía del Gobernador García Cabeza de Vaca, entregó escrituras a más de sesenta familias de escasos recursos, entre otras acciones destinadas a cumplir los compromisos de campaña y ofrecimientos formulados a los diferentes sectores de la población a lo largo de su mandato constitucional.

Como se ha informado, a propósito, la presidente municipal dará cuenta en forma detallada de los avances realizados a lo largo de los cinco años que ha estado al frente del gobierno durante el tercer informe de trabajo del trienio 2018-2021 que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre.

Su sucesor en la alcaldía, Armando Martínez Manríquez, por otra parte, sostiene acercamientos con los representes del sector empresarial. Primero se reunió con los coreanos de Posco a los que reconoció

la función social que llevan a cabo en el municipio y más tarde con los del Grupo Transpaís, entre otras disposiciones que el alcalde electo se ha propuesto tomar para resolver la problemática municipal.

