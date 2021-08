Logran 40 cambios de identidad

VICTORIA, Tam.- Desde que en el 2018 Paulina e Ivana iniciaron su trámite para lograr su cambio de identidad en la oficina del registro civil en Tamaulipas, a la fecha, hay poco más de 40 los que se han logrado, todos con base en un amparo, a falta de una reforma al código civil.

Mercurios Espinoza, representante de la asociación “México Igualitario” en Tamaulipas, ha sido el impulsor en la entidad de este tipo de trámites, pero no ha sido fácil, según relata.

En 2015, recuerda, cuando se celebró el primer matrimonio igualitario, se comenzó a dar difusión a los trámites de cambio de identidad, una necesidad ya evidente de la comunidad LGBT.

Recuerda que él mismo, tuvo que acudir a la Cuidad de México para contraer matrimonio legal con su pareja en 2013, pues en Tamaulipas esto no era posible, sin embargo, se requerían trámites, que también eran complicados.

“En ese entonces, me di a la tarea de investigar en las asociaciones tamaulipecas para sumarme a la lucha en ese tema, pero me encontré con la sorpresa que no había un avance al respecto”.

Al seguir su búsqueda, localizó al abogado Alex Alí Méndez Díaz, quien formó la asociación “México Igualitario”, dedicada a apoyar en trámites a personas de la comunicad LGTB, que buscaban contraer matrimonio o realizar su cambio de identidad.

Ya como representante de la asociación en Tamaulipas, buscó a las otras asociaciones, (alrededor de diez) en la zona conurbada, Matamoros, Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, entre otros, quienes le indicaron que no les interesaba realizar esa lucha para lograr los cambios de identidad y el matrimonio igualitario.

“Comencé a comprender que la finalidad de las asociaciones en Tamaulipas, era bajar recursos para cuestiones personales, levantaban reportes para presentarlos y seguir recibiendo recursos de las autoridades que ya nos tocaba demandar”.

Así, tras reuniones en plazas públicas de los municipios de la entidad, lograron colectar firmas para dar forma a la asociación en la entidad y comenzar la tarea de apoyar a la “comunidad”.

Así, el 27 de marzo del 2018, tras la negativa de la oficina del Registro Civil de realizar la corrección del acta de nacimiento por cambio de identidad para Paulina Fernández, originaria de Altamira e Ivana Ledezma, de Nuevo Laredo, iniciaron la demanda de amparo (582/2018) en el juzgado segundo de distrito con residencia en Victoria

El Juez federal, mandó a la autoridad local, realizar el trámite, resolviéndose primero el de Paulina y unas semanas después el cambio en el acta de nacimiento para Ivana; sumándose desde entonces poco más de 40 los trámites que se han realizado para igual número de personas de la comunidad LGBT en Tamaulipas.

En junio de este año se realizó el de una menor de edad de nombre Aranza de 17 años de edad, quien logró el cambio de nombre en el acta de nacimiento, justo antes de iniciar su universidad, pues quería que toda su documentación legal apareciera ya con el nombre con el que ella se identifica, al estudiar Medicina.

A la “lucha” jurídica que se realiza en los juzgados, la asociación apela al buen ánimo de las autoridades para sensibilizarlos sobre la necesidad que tiene una parte de la sociedad para resolver estas cuestiones.

“Una de las cosas que hemos solicitado al Congreso y al gobernador, mediante escrito, además de la reforma para el matrimonio igualitario y cambio de identidad, es que además se haga una reforma adicional, para que todo ciudadano pueda realizar trámites de correcciones de actas de nacimiento en los registros civiles de los municipios, pues hay tamaulipecos que no tienen la capacidad económica para acudir a Victoria para una corrección del acta de nacimiento”.

Explica que es necesario se lleve a cabo esto también, que no solo beneficia a la comunidad LGBT, sino a todos por igual, pues actualmente, cualquier cambio en las actas, se deben realizar directamente en la coordinación de la oficina del registro civil en Victoria.

“Todo porque está así en nuestro inconstitucional Código Civil, hay lugares como Veracruz, donde esto se hace en cualquier oficialía del registro civil, sin tener que acudir a la capital”.

Solo en el matrimonio igualitario, esto no ocurre, “la ventaja es que el trámite se puede iniciar en las oficialías de cada municipio, ya no se tiene que acudir a la coordinación general en Victoria”.

Este ha sido otro pendiente con la comunidad en el estado, luego que tampoco se ha legislado en esta materia y aunque desde el primer matrimonio en una pareja del mismo sexo en Tampico ya se han celebrado más, en Altamira, Ciudad Madero, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, entre otros, también se requiere un amparo para ello.

Mercurios Espinoza, recuerda que con María del Rosario Garza Hinojosa al frente de la Oficina del Registro Civil en Tamaulipas, se logró un avance en los trámites de cambio de identidad en integrantes de la comunidad.

“Habíamos conseguido una fluidez en los trámites, pero al salir la licenciada Rosario Garza, comienza otra vez a generarse trabas, eso ahora es lamentable, en estos días nos hemos encontrado con eso, no acatan la orden del juez, sino que tardan dos o tres días, es algo indebido porque les puede llegar una sanción por esto”.

Incluso, recuerda que Garza Hinojosa, solicitó al Congreso del Estado, que se lleven a cabo las reformas necesarias, pues se requiere de tiempo y personal para contestar las demandas de amparo, se puede usar para resolver los trámites más rápido.

Recuerda que recientemente acudieron a la oficialía primera del registro civil en Tampico, que encabeza Esperanza Serratos, y pese a que es la oficialía donde más trámites se han realizado, “ella no quiso entregarnos un acta de nacimiento y nos exigía acudir hasta Victoria”.

Aún con una carrera como ingeniero industrial y trabajando en un área administrativa de una empresa, Mercurios Espinoza tuvo que aprender los trámites que se requieren para hacer los trámites de cambio de identidad.

Pero ¿cómo se hace trámite para el cambio de identidad en las actas del registro civil?, se le pregunta, “se elabora una solicitud de adecuación de acta de nacimiento, ante la Coordinación General del Registro Civil en Victoria y debemos esperar de tres a cinco días a que emita una respuesta, que por falta de legislación, es negativa”, explica.

Ante ello, se interpone una demanda de juicio de amparo, elaborada por los abogados de la asociación “México Igualitario”, Alex Alí Méndez Díaz, Marco Antonio Moreno, Alehí Balderas y Yolanda Molina, ante un juzgado federal con residencia en Victoria.

“Luego ya solamente es cuestión de esperar a que se citen a las autoridades responsables, en este caso el gobernador, Congreso y la Coordinación del Registro Civil del estado de Tamaulipas”.

Explica que regularmente estas autoridades exponen que no se debe otorgar la protección (amparo) de la justicia con argumentos no válidos, “por lo tanto, siempre el juez determina que nuestra petición es fundada y se obliga a que se expida la nueva acta”.

Ya con la nueva acta de nacimiento, las personas pueden iniciar los trámites para hacer los cambios en otros documentos como la credencial para votar, certificados de estudios, entre otros.

“En el IMSS o ISSSTE, si tienen este servicio de salud, acuden con la resolución de la demanda de amparo, hacen la solicitud de cambio de nombre y sexo en las bases de datos y en menos de 15 minutos les hacen la modificación”.

Aclaró que los derechos y obligaciones adquiridas con anterioridad al cambio de identidad otorgado, siguen vigentes, “si tienen adeudos en banco, tiendas, Infonavit y demás, no desaparecen”.

De esta manera, se mantienen las deudas, pero también si se hizo la venta o compra de alguna casa o vehículo, por ejemplo, no se pierde la propiedad, solo se debe hacer el cambio en la base de datos.

Por todo esto, Mercurios Espinoza reiteró el llamado, ahora a las próximas nuevos legisladores del Congreso de Tamaulipas, para que se legisle en este sentido y se puedan destrabar estos trámites que por igual servirán para el cambio de identidad de personas de la comunidad LGTB, como de la ciudadanía en general que tienen que solicitarlo en la ciudad de Victoria.

El proceso

Primero se elabora una solicitud de adecuación de acta de nacimiento, ante la Coordinación General del Registro Civil en Victoria. Por falta de legislación, se da una respuesta negativa.

Luego se interpone una demanda de juicio de amparo ante un juzgado federal con residencia en Victoria.

Se iban a las autoridades responsables, el Congreso y la Coordinación del Registro Civil del estado de Tamaulipas.

El juez determina la petición es fundada y determina que se debe expedir la nueva acta de nacimiento.

Ya con la nueva acta de nacimiento, las personas pueden iniciar los trámites para hacer los cambios en otros documentos oficiales.

Por Perla Reséndez