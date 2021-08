“Nora” destruye las playas en Colima

El paso de “Nora” dejó destrucción en las playas de Colima, luego de que el viento y el oleaje arrasó con todo a la orilla del mar.

Basura, escombro y mobiliario de los prestadores de servicios yacía sobre las playas del estado.

“Yo digo que nadie nos imaginábamos la magnitud, y eso que fue categoría 1, nadie pensaba que llegaría con tanta fuerza”, comentó Norma Centeno, habitante de la playa de Cuyutlán en el municipio de Armería en Colima.

Fueron las playas de El Real, La Boquita y El Paraíso, las más afectadas por “Nora”.

En la comunidad del Paraíso vive Lorena Bañuelos, quien tiene un restaurante de comida típica, con la llegada de “Nora” buscó refugio al norte del estado, pero a su regreso descubrió que el mar destruyó su patrimonio.

“Si bien me va, yo creo que podríamos reabrir y trabajar a lo mejor en un mes. Es triste, porque es de donde uno trabaja, de donde uno saca para comer y mantener a los hijos”, afirmó.

Pero en esta ocasión los habitantes de las playas de Colima también están enojados, cada año la historia se repite, lo pierden todo y ninguna autoridad se ha preocupado por resolver esta problemática.

“A mi ningún apoyo me han dado, no sé si en esta vez me toque aunque sea una despensa, ya nos había pasado y nunca no han dicho qué hacer en estos casos”, señaló Lorena Bañuelos.

A pocos metros del restaurante de Lorena, se encuentra la enramada El Güero, propiedad de Raúl Ruiz, él explica la misma situación.

“Nadie nos ayuda, nadie. Todo está completamente destruido, y así es todos los años mientras no hagan el malecón que nosotros les pedimos, así va ser siempre”, aseguró.

Por eso desde este domingo, los habitantes de las playas en Colima trabajan para reconstruir sus inmuebles, pues saben que están solos para afrontar la tragedia.

Para Norma Centeno los habitantes de las playas no son tomados en cuenta por los diferentes niveles de gobierno, ya que “literalmente sí estamos en el abandono. Ninguna autoridad ha venido, ni siquiera Protección Civil”.

Por su parte el Ejército Mexicano inició con la fase de recuperación del Plan DNIIIE, con lo que apoyarán en labores de reconstrucción, limpieza y ubicación de algunas personas.

“Estamos en la fase de recuperación y debemos de apoyar a la mayoría de las playas o las playas que tenemos dentro de nuestro sector de responsabilidad por lo cual continuaremos en todo el día apoyando a la población civil”, explicó el subteniente Martín Rodríguez.

Si bien el paso de “Nora” por Colima dejó saldo blanco, los daños materiales son incuantificables y la recuperación de las familias afectadas iniciará en los próximos meses.