Perrito se da cuenta que lo querían estafar

A pesar de que solemos convivir de manera cotidiana con algunas especies, la inteligencia de los animales continúa sorprendiéndonos. En el caso de nuestras mascotas, el vínculo que hemos formado con ellas es tan fuerte que, en el caso de España, por ejemplo, se realizó un estudio en el que más del 74% de las seis mil personas participantes aseguró que vivir con un perrito ha potencializado sus niveles de felicidad.

La Fundación Affinity, dedicada a apoyar el cuidado y adopción de perros y gatos, realizó un estudio en el que buscaba demostrar los beneficios de tener un perro en casa, lo que reveló datos impresionantes. Uno de los más polémicos fue que el 31% de las personas confesó tener un lazo más importante con su mascota que con sus amigos. El vínculo entre la humanidad y los perros ha sido estudiado en diversas ocasiones, lo que nos ha permitido seguir descubriendo cuáles son los impactos que la presencia de estos animales representa en nuestras vidas.

La mejor compañía y una gran ayuda

Además de los diferentes beneficios que implica la convivencia cotidiana con los perritos, nuestras mascotas también suelen ser de gran apoyo para diferentes cuestiones, como la seguridad y la protección o el apoyo emocional especializado para aquellas personas con algún trastorno, como la ansiedad. Sin embargo, parece que estos animales no dejarán de sorprendernos en ningún momento.

A través de plataformas digitales se dio a conocer un video en el que se observa la manera en la que un perrito acude a comprar algunas frutas, como si se tratara de una persona más. A lo largo de casi un minuto es posible observar la manera en la que un aparente pastor alemán acude con una canasta color naranja que deposita en el suelo, frente al puesto de una señora que vende manzanas en una avenida.

