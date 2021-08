Van a trabajar con síntomas; los regresan al pasar por filtro

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Gran pánico y desconcierto fue el que generó el retorno de 20 trabajadores de la maquiladora Aptiv 2, los cuales presentaban algún síntoma de Covid-19 como tos, dolor de gargantas o temperatura, incluso testigos señalaron que fue necesaria la presencia de una ambulancia para trasportar algunos.

Al respecto Mercedes López Lozano, Secretaria General del Sindicato Gramial de APTIV Victoria, señaló que los trabajadores fueron descubiertos durante las revisión que realizan cada día en el ingreso en donde se les toma la temperatura y realiza una encuesta.

“Hoy lunes se regresaron estas 20 personas, estamos esperando si es realmente son casos Covid o si es solo una molestia que ellos traigan. Hacemos una encuesta diaria en donde se le pregunta al trabajador si tienen algún síntoma como dolor de cabeza, fiebre o cansancio”.

La representante señaló que cada trabajador tiene derecho al Seguro Social y será ahí donde les realizaran chequeo médico y o prueba para detectar si tienen covid-19 o si solo es un síntoma derivado a otra enfermedad o padecimiento.

“Se mandan al seguro social para que ellos descarten toda posibilidad de contagios de los cuales aún no han dado el dato. No los regresamos a la planta hasta que no nos verifiquen oficialmente que no tienen Covid”.

Por Raúl López García