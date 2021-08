‘Ahogan’ a hoteleros pandemia y deudas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Hoteleros de Ciudad Victoria advierten que las pérdidas económicas por la pandemia del COVID-19 han sido de tal magnitud que tardaran más de tres años en recuperarse, al inicio de la emergencia sanitaria, la ocupación hotelera apenas si alcanza el 6 por ciento y porque en su mayoría eran de los llamados “huéspedes esenciales”, la situación ha mejorado aunque existe mucha incertidumbre de lo que ocurrirá con eventos como la Feria es genera una gran derrama financiera en la ciudad.

Ebrahim Carcur Castañeda, Presidente de la Asociación de Hoteles de la capital del estado, advirtió que la ocupación hotelera está muy difícil este año que empezó muy bajo, esperábamos que con la vacuna mejorara pero se tardó y hasta julio se tuvo una mejoría, con una ocupación del 40 por ciento es decir subió un 10 por ciento sin embargo al imponer de nuevo restricciones, volvió a bajar un poco, por lo que todavía no vemos una luz para decir que ya nos estamos recuperando.

Insistió en que lo que se perdió en el 2020 tardará tres años mínimo para recuperarse, fue mucha pérdida, con ocupaciones desde un 6 por ciento, acabamos el año con un 30 por ciento que es todavía por debajo del punto de equilibrio y perdiendo mucho dinero, no hay certidumbre no sabemos que va pasar, la feria es un evento que trae mucha derrama económica con una ocupación hotelera alta pero se está indeciso la fecha del evento, los mejores meses del año son septiembre octubre y noviembre, esperando que bajen los contagios para pasar a amarillo.

Aclaro que ningún hotel está cerrando, pero si muchos hoteles están batallando para salir con los gastos con las nóminas, gastos de pago de servicio, de luz, esperemos que la situación mejore en este fin de año, los aumentos de los servicios, la CFE siempre incrementa aunque no ha sido en forma desproporcionado como se dio hace dos o tres años, muchas cosas están subiendo de precios, y en el caso de los hoteles bajaron sus tarifas, y se necesitan aumentar porque no está siendo redituable no es un negocio como era antes, ahorita estamos aguantando salir con los gastos es una situación muy difícil.

Por Salvador Valadez C.