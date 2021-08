Cancelan en Argentina a ‘Dragon Ball Super’ por violencia sexual

ARGENTINA.- ‘Dragon Ball Super’ ha sido denunciada a través del Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de Buenos Aires, Argentina por un capítulo que muestra violencia sexual.

De acuerdo a las denunciantes, en el capítulo de ‘Dragon Ball Super’, el cual se emitió a través de Cartoon Network Latinoamérica, se ejercía violencia sexual por parte de un adulto mayor hacia una menor de edad.

Por la denuncia ante el gobierno de Argentina, el canal Cartoon Network decidió sacar la serie de ‘Dragon Ball Super’ del aire.

“Estas representaciones, transmitidas en la pantalla de un canal que se ubica como la primera señal infantil de cable y alcanza a las y los niños de entre 4 y 11 años (según datos IBOPE Media Argentina), configura un acontecimiento que las y los expone a la violencia simbólica”

MINISTERIO DE MUJERES POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL DE BUENOS AIRES

Es decir que, el capítulo 91 de ‘Dragon Ball Super’ titulado: ¡¿Qué Universo sobrevivirá?! ¡Los Guerreros más fuertes se reúnen!, se normaliza la violencia sexual hacia una adolescente.

¿Qué capítulo de ‘Dragon Ball Super’ fue el que presenta violencia sexual en Argentina?

Aparentemente, el capítulo en cuestión de ‘Dragon Ball Super’ al que hacen referencia por la violencia sexual representada, es uno en donde el maestro Roshi pide a uno de sus alumnos utilizar los “servicios” de una mascota mágica.

El animal (Puar) puede transformarse físicamente y es ahí en donde le pide que se convierta en “una hermosa jovencita”.

Y continúa diciendo que “su punto débil son sus pensamientos pervertidos que deseo superar”.

“El episodio en cuestión escenifica una multiplicidad de detalles morbosos: la adolescente encerrada con el adulto Maestro Roshi diciendo que no reiteradas veces y tratando de escapar, dando claras muestras de que no hay consentimiento; el Maestro Roshi, en lugar de poder, diciendo que no puede detenerse, que es más fuerte que él; mientras que los demás personajes miran desde afuera no interviniendo en la situación”

COMUNICADO

El comunicado sobre el capítulo de ‘Dragon Ball Super’, explica que en la escena, la joven reitera su negativa a estar con el Maestro Roshi y él continúa forzando el encuentro.

Además en la denuncia ante el gobierno de Argentina, destacan que tanto Cartoon Network como Warnermedia se mostraron receptivos a los señalamientos de las audiencias.

Asimismo, manifestaron preocupación ante la emisión de dicho capítulo de ‘Dragon Ball Super’ reconociendo el error de secuencia de programación dentro de los procesos habituales.

Fans de ‘Dragon Ball Super’ reaccionan a su cancelación en Argentina

Como era de esperarse, varios de los fans del anime ‘Dragon Ball Super’, han reaccionado en redes sociales ante la cancelación de dicho programa.

Muchos han expresado su enojo e, incluso han asegurado que desde que llegó a emitirse ‘Dragon Ball’ en los 90, nunca habían denunciado al anime.

Otros, realmente expresaron su preocupación porque se naturalizan la violencia sexual por parte de uno de los animes más vistos en el planeta y han defendido al Maestro Roshi.

Aunque, otros puntualizan que el tirar un anime de la televisión nacional de Argentina, no es tan importante como atender feminicidios que continúan impunes.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS