Responderá Pilar por lo realizado en su gestión

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La alcaldesa de Victoria Pilar Gómez Leal sostuvo en rueda de prensa este martes que su administración se hará responsable solamente de lo realizado en su periodo del 3 de octubre del 2020 al 30 de octubre del 2021, lo que sea antes corresponderá a la administración anterior responder, al mismo tiempo dio a conocer los nombres de quienes integran su equipo de transición que encabeza el contralor municipal Ángel Galván, al arrancar este primero de septiembre el proceso de entrega-recepción.

“Yo soy responsable de esta administración a partir del 3 de octubre del 2020, eso es lo que me corresponde a mi, lo que es antes de esa fecha es de la administración anterior, nosotros hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, nosotros enderezamos un barco que estaba mal organizado, y ya lo de la cuenta pública le compete a la auditoría como a los legisladores responder sobre la misma “.

Destacó que este miércoles primero de septiembre inicia el proceso de entrega-recepción de la Administración Pública de Victoria, en la cual habremos de colaborar de forma transparente con la Administración entrante para garantizar que el Gobierno de Victoria funcione de la mejor manera por el bien de la ciudadanía.

Todos estamos listos para el proceso de transición, ya nombramos a los encargados de dichas comisiones y esperamos el oficio de la administración entrante de quienes integraran su comisión.

Reveló los nombres de su equipo de enlace con la administración entrante que será coordinado por el Contralor Municipal Ángel Galván, quien será el responsable de verificar la Unidad de Transparencia, Cesar Saavedra se encargará de las áreas de la Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría Particular y la Dirección de Seguridad Pública, tránsito y vialidad, Francisco López Guajardo es el encargado del DIF municipal, mientras que de COMAPA y Comunicación Social es Gustavo Rivera, de Tesorería y Administración Arturo Vela, de Desarrollo Urbano, Secretaría Técnica y Obras Públicas Patricia Hernández y de Desarrollo Económico, Desarrollo Rural, Bienestar Social y Servicios Públicos Francisco Ramos.

“Nuestro compromiso es con los victorenses, por lo que me he mantenido en contacto con el Alcalde entrante y garantizamos que este cambio de gobierno no implique un trastorno en los servicios que presta el Gobierno Municipal” puntualizó.

Dio a conocer que el próximo 7 de septiembre rendirá ante el Cabildo un informe de resultados de estos 11 meses al frente del Ayuntamiento, va ser virtual por razones de espacio, y por el tema de la pandemia y porque estamos en tiempos de que sean informes más pequeños va ser en vivo se va dar cuenta de lo logrado en 11 meses de trabajo.

Sobre las protestas del sindicato sobre el aumento salarial, dijo que están en pláticas con el comité del sindicato en muy buenos términos, las negociaciones avanzan, lo que sabemos que es por los 50 terrenos que cada administración le otorga a los trabajadores, no solo estamos entregando eso sino hemos entregado otros 100 de administraciones pasadas, estamos trabajando para que todo salga dentro de las negociaciones que estamos teniendo de avanzar en donde todos ganemos.

Dijo que está viendo el cumplir con la cláusula vigésima primera del convenio, es lo que se está viendo y recordó que el año pasado se firmó el contrato en diciembre, aún se está a tiempo y se esta en condiciones de cumplir antes del 30 de septiembre.

POR Por Salvador Valadez C.