Altair Jarabo no hace caso de críticas por casarse con alguien 20 años mayor

MEXICO.- Altair Jarabo, quien recientemente contrajo matrimonio en París con el empresario Frédéric García, platicó sobre su mágica boda en un castillo francés, la cual se realizó con familiares y amigos muy cercanos.

“Se nos pasó rapidísimo, pero fue muy bonita. Estuvimos con poquitos, amigos y familia, pero que nos demostraron mucho amor y la pasamos muy bien”, contó Jarabo.

La guapa actriz expresó que no le importan las críticas ni los comentarios negativos sobre su enlace matrimonial.

“Afortunadamente, tengo un carácter que me hace no escuchar, ni hace caso de los malos comentarios. Entonces no sería yo si me la pasara preguntándole su opinión a la gente. Además, qué pueden decir, estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa, como pueden ver, y nada ni nadie va a cambiar eso”

La diferencia de edades tampoco es un problema para la feliz pareja.

“Que me parece maravilloso, es alguien con mucha experiencia que hace que yo pase un tiempo espectacular, que me trata como una dama, no puedo pedir más. Y aparte, está guapísimo”

Altair Jarabo dejó muy en claro que por ahora no piensan tener hijos, pues piensan disfrutarse más como pareja.

“Está sobre la mesa, pero creo que siempre contesto con sinceridad, que en este momento de mi vida no siento el llamado de la naturaleza hoy. Claro que si lo siento habrá que verlo”

Por último, el empresario reveló cuál fue el secreto para robarle el corazón a Altair Jarabo, además de ser un “caballero, cariñoso e inteligente”.

“No vamos a dar todos los secretos de la conquista, tampoco”, dijo entre risas. “Con una actriz, con una mujer, no hay que entenderla hay, que amarla”, finalizó.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR /Foto: IG altairjarabo