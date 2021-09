Solicitaría Gattás un crédito para resolver problema con la basura

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El alcalde electo de Ciudad Victoria Eduardo Gattás reveló que para dar solución al problema de la basura y la falta de relleno sanitario analizan no descarta la posibilidad de solicitar un crédito a Banobras por mil 100 millones de pesos del cual el 50 por ciento es a fondo perdido por la Federación.

Asimismo confirmó que ya trabajan en la creación de un panteón municipal nuevo y en el proyecto de la segunda línea del acueducto cuyo costo es de 5 mil millones de pesos

Entrevistado a la salida de su reunión con la alcaldesa Pilar Gómez, aseguró que hay armonía en la entrega-recepción, ya hicimos el empate de los equipos de transición de todas las áreas para empezar a trabajar a la voz de ya desde este miércoles, son 4 horas al día lo que la ley permite, es una entrega protocolaria, es por encimita y así se va recibir.

Entre sus primeras acciones de gobierno es restablecer el servicio de recolección de basura, se está haciendo un análisis de los camiones de basura, de cuantos funcionan y cuantos no, para lo cual hay una opción a 8 meses por el lado de Banobras con el 50 por ciento a fondo perdido por eso me voy el 8 de septiembre a México a ver al director nacional para ver ese tema, de recolección de basura y del relleno sanitario, es un proyecto de más de mil 100 millones de pesos que más de la mitad va ser a fondo perdido por parte de la federación,

Dijo que se está haciendo un análisis muy a fondo de todo lo que se va hacer, se está viendo por el lado de una APP que es una fórmula jurídica empresarial, se está viendo que tanto conviene al municipio contempla y que contempla el relleno sanitario y camiones de basura y con eso le damos solución ya que no tenemos relleno sanitario es un basurero de los setentas que se está quemando constantemente.

Insistió en que también se está buscando solución a lo del panteón que no hay espacios se esta analizando unos terrenos nuevos para darle a Victoria un Panteón Nuevo en base a un mapa de riesgo para ver donde nos permite poner un panteón para no contaminar los mantos acuíferos.

“Estamos viendo por el lado de la CEAT, conocer el estatus del proyecto de la segunda línea del acueducto para que lo metan a CONAGUA y meterlo como proyecto en hacienda, proyecto que es a cinco años que costara mas de 5 mil millones de pesos, ya se trabaja en eso que además de dar el servicio de agua será un detonante económico porque tenemos el único parque industrial sin agua y sin gas” subrayó.

Por otra parte el próximo edil victorense advirtió si encuentra en el periodo de la alcaldesa o de Xico algún inconveniente lo hará saber y en el caso de algún funcionario lo llamaremos para que aclare cualquier situación

“No encubriremos a nadie yo no pienso pagar los platos rotos que yo no hice, tampoco venimos a pelearnos o a una cacería de brujas, realmente lo que la ciudadanía quiere es que restablezcamos los servicios públicos”.

Confirmó que entrando harán la auditoría a partir del primero de octubre misma que le va costar al erario del municipio, porque va ser un trabajo muy arduo porque tenemos 90 días para finiquitar y señalar si hubo alguna anomalía, va abarcar todas las dependencias incluida COMAPA, el gabinete lo anunciare en unos días más, vamos a tener funcionarios con mucha experiencia, no venimos sobre una área, la empresa que va ser la auditoría son muy serios.

Dejó en claro que en su gobierno no va haber derroches ni gastos innecesarios, y que su relación con el sindicato será buena.

Por Salvador Valadez C.