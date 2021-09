Mi relación con Alan Pulido fue muy tóxica: Gaby Ramírez

NUEVO LEÓN.- Gaby Ramírez está en el ojo del huracán por su incorporación en el reality Quiero cantar, de Venga la Alegría, en donde cada semana presenta un número musical. Como parte de su participación, la conductora revivió algunos de los episodios más complicados de su carrera, entre ellos la relación amorosa que mantuvo con el futbolista Alan Pulido.

La ex presentadora del programa Acábatelo ofreció una entrevista a Flor Rubio, con quien habló de cómo fue su romance con el delantero del Sporting Kansas City. Además confesó que tuvo que tomar terapia psicológica para superar lo que había vivido con el deportista.

“Malísima en el amor. No me han salido bien los hombres o, no es eso, y no los he sabido escoger”, comenzó diciendo la conductora, quien señaló que sí ha estado “perdidamente enamorada”.

Fue entonces que recordó su relación con Alan Pulido. Mencionó que su romance con el futbolista afectó incluso su carrera y sus oportunidades laborales, pues en una ocasión pidió sus vacaciones para irse a viajar con él, lo que le costó su trabajo.

“Hasta perdí mi trabajo un año, pedí permiso para irme de viaje, era creo que el Mundial (de Futbol). Regresé, me dijeron: ‘Nosotros te hablamos’, y fue porque me fui con mi novio de viaje”, contó.

Gaby Ramírez mencionó que su historia con el futbolista tamaulipeco -quien actualmente está casado con Ileana Salas- estuvo marcada por infidelidades. Añadió que debió ir con un psicólogo.

“Lo seguí, yo creo que más que enamorada, era una obsesión que teníamos los dos. Era un buen muchacho… infidelidades, hubo de todo. Fue una relación muy tóxica, pero por los dos. Tuve que ir con un psicólogo que me ayudó a saber qué me pasa, por qué me siento así”, dijo.

La conductora recalcó que Alan Pulido no fue “el gran amor de su vida” y que consideraba aún no había conocido al hombre.

“Después nos dimos cuenta que no éramos compatibles, que lo que teníamos ya era muy tóxico y por el bien de él y mío, pues era mejor dejarlo por la paz”, comentó.

