Riesgos de contagios de Covid-19 en el TSP de Pánuco

PÁNUCO, VER.- Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, denunciaron mediante un oficio dirigido al gobernador del estado al titular de la Secretaría de Educación en Veracruz y al director de Educación Tecnológica de la entidad, que no cuentan con las condiciones sanitarias adecuadas para actividades presenciales.

Por lo anterior a fin de hacer valer sus derechos laborales y sobre todo salvaguardar su salud ante la pandemia de covid-19, que lejos de ceder sigue aumentando el nivel de contagios y defunciones, refirieron que no se están cumpliendo con los lineamientos que les permitan trabajar sin el temor a terminar contagiados de letal virus.

En el documento se explica amplia detalladamente a través de 9 puntos que no se están cumpliendo con las medidas adecuadas en las instalaciones, lo cual se ha traducido en la existencia de 21 casos confirmados de personas contagiadas, que se suman 13 casos sospechosos.

Lo obvio y natural es que previo al a las pruebas de laboratorio, estas personas interactuaron con otros alumnos y docentes en el plantel lo podría desembocar en un auténtico brote de contagios que sería grave para docentes y personal mayor de 60 años que tienen enfermedades crónicas como diabetes hipertensión y que están trabajando en el lugar.

En el oficio se detallan diversos aspectos que se supone son obligatorio para que se diera la reanudación de clases, sin embargo no se cuenta con dispensadores de gel, los medidores de temperatura no funcionan, no se guarda la sana distancia.

Destacan también que la directora general del plantel Jeanette Martínez Etienne entregó simbólicos insumos sanitarios, situación que raya en lo irrisorio, considerando que se esperan que rindan durante el ciclo ciclo 2021-2022.

Por todo lo anterior docentes consideran que su salud y su vida está siendo expuesta además de la de los alumnos que de contagiarse llevarían el virus a sus hogares.

