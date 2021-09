EU alista apoyos para afectados por inundaciones

ESTADOS UNIDOS.- Los muertos por el paso de “Ida” en Estados Unidos ya superan los 60. El presidente Joe Biden visitó Luisiana, donde ofreció ayuda a millones de personas afectadas. En Nueva York el alcalde Bill Di Blasio ofreció un plan para evitar que se repita la muerte de personas residentes de sótanos.

Las inundaciones repentinas sacaron a flote la realidad sobre la vivienda irregular en sótanos de Nueva York, donde murieron familias enteras tras la intensa tormenta de la noche del miércoles.

“Hemos perdido a un hijo. Hemos perdido a una hermana, es por eso que no puedo entender, nadie puede, lo que se siente, puedo hablar por todos. Solo hay tristeza y es abrumador”, Amrita Bhagwandin, víctima de inundación.

“Probablemente ella regresó por su hija y, saben, ella dejó al perro aquí y creo que ella entró y la puerta se cerró y ella probablemente se ahogó”, Andrea Newborn, vecina de ahogados.

“No pude dormir toda la noche, ¡no lo puedo creer!, los vi una hora antes de la tragedia, todo pasó tan rápido, en cuestión de cinco minutos”, Vecino de familia ahogada.

“Y sacaron tres cuerpos de allá. No sé si se ahogaron, porque dicen que estaban en el sótano”, Vecina de familia ahogada.

El alcalde Bill Di Blasio anunció la creación de una brigada que tocará casa por casa para que quienes residen en los sótanos evacúen de emergencia.

“Y lo único que puedo decir, ¡que me siento…!, ¡no se imagina! Yo venía como cada día a darle sesión, ¡..y yo no me esperaba esto!

En Nueva Jersey, donde suman 25 fallecidos por los tornados, una tercera parte de las víctimas murieron atrapadas en sus autos.

“El nivel del agua llegaba hasta el pecho”, Sobreviviente.

El presidente de estados unidos visitó Luisiana, donde el domingo pasado murió una decena de personas, un millón se quedó sin electricidad, 600 mil sin agua, y escasea el combustible.

Ofreció crear una infraestructura suficiente en caminos, comunicaciones y ciudades, diseñada para soportar las nuevas condiciones climáticas.

“Amigos, sé que están sufriendo. El huracán Ida es otro recordatorio de que debemos estar preparados para el próximo huracán y que vendrán súper tormentas y vendrán con más frecuencia y ferocidad”, Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Hay miles de damnificados en albergues y al menos una decena de desaparecidos.

“Nadie ha comido. No tenemos gas. No tenemos cocinas. No tenemos agua caliente”, Amrita Bhagwandin, víctima de inundación.

CON INFORMACIÓN NOTICIEROS TELEVISA