Por los ‘suelos’ la venta de los artículos patrios

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Comerciantes del Mercado Arguelles dedicados a la venta de productos alusivos a las fiestas patrias señalan tener uno de los peores años en décadas, al no haber ventas por la prohibición de desfiles y festivales escolares.

Señalaron que la única esperanza que tienen es que se lleven a cabo fiestas privadas en las que las familias acudan al centro a comprar trajes típicos o adornos para celebrar en pequeños grupos señalo Karla, encargada de Casa Romero en el local 47 del mercado.

Explicaron que antes del 2020 la venta se incrementaba en un 90 por ciento al entrar el mes de septiembre y una vez que se acercaba al día 15 se disparaba a más del 100 por ciento sin embargo el año pasado no se registró venta alguna y este año es muy poca.

“No ha repuntado nada, ojala repunte ya acercándose más el día 15, como no hay escuela no hay venta de trajes, antes de la pandemia ahorita ya estuvieran todos comprando para los niños Cendis, Primarias para todas las escuelas que ahorita no hay”

Y es que desde hace semanas el Mercado Arguelles está adornado con los colores típicos verde, blanco y rojo, trajes charros, de mariachi, caporal, sombreros, tutu mexicano, blusas bordadas, collares, pulseras y demás que en otras épocas hubieran durado poco en aparadores, pero ahora la venta está por los suelos.

Casa Romero con más 50 años en el rubro señalo que nunca habían enfrentado una crisis como tal por lo que han tenido que casi rematar los trajes para poder incentivar un poco la venta ya que compiten directamente con vendedores del centro del país que vienen durante esta temporada.

“Tienes que bajar de precio porque aparte la competencia esta dura, en la calle vienen personas de otros estado a vender los cuales nada más vienen los días de fiesta y tienes que dar barato sino no vendes”.

Por Raúl López García