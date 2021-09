Lo primero que haré será abrazar a mi madre: William Gabriel

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.-“Lo primero que voy a hacer al llegar a Cosoleacaque es abrazar fuertemente a mi madre. Ya quiero llegar y decirle lo mucho que la quiero. Está internada mi madrecita, por toda está situación”

William Gabriel “El cerrajero de Cosoleacaque, a su salida del Centro de Ejecuciones de Sanciones de Altamira, dijo que no puede creer aún que se encuentre en libertad.

” No. Es algo que todavía no cabe en mi corazón, No puedo creerlo. Respirar el aire fresco, ver el cielo azul . Todo me alegré cuando me dijeron, que salía hoy”,

Sin embargo, durante su estancia perdió 18 kilogramos de peso, caída de cabello y encanecimiento prematuro.

Enfrentó dos infartos y registró presión alta durante los 184 días que estuvo detenido.

“Traigo un temblor que me viene desde adentro. Un miedo que me viene desde adentro. Voy a necesitar ayuda psicológica, voy a ocupar ayuda médica”, comentó

El domingo cumple 50 años de edad, y los va a celebrar con un tradicional mole en compañía de su familia.

El veracruzano, explicó que no tiene la forma de agradecer las muestras de cariño que a través de los pobladores de su comunidad se manifestaron para apoyarlo durante su estancia en la prisión preventiva.

“Ellos pintaron bardas, se cooperaron para hacer lonas para pedir por mi inocencia. La gente cooperaba de peso, de a 20 pesos de lo que podían. Hicieron un viaje a México, para pedir justicia ”

La fe, añadió que lo mantuvo fuerte y congruente durante su encierro.

“Me voy a bautizar. Fue mi compañero la palabra de Dios.

Mientras se encontraba bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, dijo que se alimentó su deseo por retomar su pasión por escribir canciones.

Al interior del centro de ejecución de sanciones, dijo que compuso 6 melodías.

“Soy compositor, tengo como 40 canciones. Se me quedaron libretas con mis anotaciones. Pero escribí 6 canciones al interior de la cárcel”, comentó.

El cerrajero recomendó que se verifique cuando se compre un celular.

La abogada Eugenia Morales, dijo que no cobró un solo peso por este caso.

” esa noche que yo tenía la carpeta de investigación, y vi esas imágenes, yo le dije a Dios que solo iba a poder sacar esto adelante si él me ayudaba. Dios me mandó unos ángeles en la presencia de un cuerpo de abogados de primera. También me enfrente de demonios disfrazados de Fiscal”, añadió.

LO UBICAN POR EL TELÉFONO CELULAR

La noche del 18 de marzo, William Gabriel fue capturado por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz.

La posesión de un teléfono móvil lo involucraba y colocaba en una vivienda del fraccionamiento Haciendas II, en Altamira.

La misma noche en que una madre y sus dos hijos fueron asesinados.

El rastreo de ubicación del dispositivo electrónico, fue empleado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para solicitar su detención.

Desde su captura, el cerrajero de Cosoleacaque, alegó en su defensa que no tenía nada que ver.

El día martes por la tarde, finalmente fue declarado por un juez que no había elementos que probarán su participación en el triple crimen.

De inmediato se ordenó su libertad.

Por Jose Luis Rodriguez Castro /La Razón