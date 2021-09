Molestos, tristes y decepcionados; se quedan sin vacuna

A falta de una hora del horario establecido por autoridades federales, la sede de vacunación del polideportivo en Tampico se quedó sin biológicos siendo las 4:50 de la tarde.

Esto ocasionó molestia en las personas que se quedaron fuera de las instalaciones porque argumentaban que aún estaban en tiempo y forma luego de que lograron salir de su jornada de trabajo.

“Que ya no hay vacunas, que regrese el día de mañana que se acabaron, pero el horario dice que es hasta las 6 de la tarde, se me hace injusto que jueguen con los ciudadanos y su tiempo, mi hija viene de la universidad, quiso tomar sus clases, no las quiso dejar, por lo tanto llegó a esta hora en tiempo y forma, antes de las 5:00, hoy nos corresponde porque nuestro apellido es con ‘E'”, manifestó la señora Norma.

Muy molesta continuó pidiendo mayor conciencia a los encargados, ya que gastan tiempo y dinero en el transporte público para trasladarse hasta este punto.

“Están abusando de las personas, estamos gastando nuestro tiempo, nuestro pasaje, esto no es correcto, vacunas debe haber suficientes hasta lograr lo que ellos indicaron”.

Finalmente salió un militar a dialogar con estas personas, el servidor de la nación confirmó que los biológicos se habían terminado, por lo que pidió calma y amablemente pidió que asistieran al otro día podían.

Agregó que durante este primer día se contó cuantos biológicos brindaron, dando un total de 4 mil 20, se superó la cifra tentativa de en este día cuando se tenía estimado la aplicación de 3 mil.

Por Javier Cortés