Colapsan los comercios por las restricciones sanitarias

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La pandemia sigue pegando fuerte a la economía local, el no regreso a clases y la cancelación de las fiestas patrias ha ocasionado una caída en las ventas del comercio local en más de un 70 por ciento, las pérdidas son cuantiosas, hay negocios formales del centro de Victoria que no están soportando la situación y están cerrando sostuvo Paulino Cortez Ixtatla dirigente del comercio ambulante del primer cuadro de la ciudad.

“Es un hecho que si no hay grito no hay ventas, por ejemplo en el 2018 y en el 2019 cuando todavía se alcanzó a celebrar estas fiestas, las ventas previo a estos festejos se elevaban las ventas hasta un 40 por ciento, actualmente están un30 por ciento de la venta, de hecho los vendedores de artículos del mes patrio no se surtieron porque no hay ventas, y de por si vienen arrastrando perdidas económicas, con ello sería aun mayor “.

Hizo énfasis en que locales establecidos están cerrando muchos porque es difícil la situación ya que a consecuencia de la pandemia muchos no tienen para pagar la renta, la luz, el agua, los impuestos, aunado a que hay muy poca venta, y que se esta apenas a un 30 por ciento, es decir las ventas han caído un 70 por ciento por lo que está muy flojo esto, haciendo más critico el problema para los comerciantes en general tanto establecidos como el comercio ambulante con área asignada.

Aseguro que con el regreso a clases no se vio reflejado en las ventas, solo escuelas privadas abrieron pero en ese caso no hay venta, en comparación con las escuelas públicas, quienes se habían preparado con insumos relacionados al tema de las escuelas, sin lugar a dudas han tenido un fuerte impacto en sus ingresos, porque no hay ventas , además de que la escalada de precios ha generado que también se reduzcan las ventas, porque la economía se encuentra muy golpeada.

Por Salvador Valadez C.