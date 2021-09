El nuevo ingreso criminal

Les tapan una ruta y se inventan otra; les edifican estaciones de seguridad en las carreteras y construyen una brecha; se instalan retenes de las Fuerzas Federales y fabrican submarinos; les atacan por aire y prefieren transitar por tierra en monstruos blindados hechizos, pero si es necesario hasta compran políticos y ponen candidatos. Son los barones de la droga desde don Neto, Caro Quintero, y a la fecha. Al tiempo que el payaso “borolas” Calderón “a garrotazos movió el avispero”, las generaciones de narcotraficantes se volvieron más salvajes, y aunque el tráfico de migrantes siempre ha sido un asunto de seguridad nacional, en la actualidad se tomó como una de las principales rutas de financiamiento de los grupos criminales, y es que hasta 5 mil dólares le cobran a todo aquel que quiere cumplir su sueño americano.

En el noreste de México se encuentra “La Bartolina”, el campo de exterminio más grande del país del que se ha extraído hasta media tonelada de restos óseos, está en Matamoros, un municipio gobernado por el partido del presidente Andres Manuel López Obrador, allí el alcalde Mario Alberto López Hernández, teme que el tráfico de personas se le salga de control como sucedió en el pasado; por eso, aunque son del mismo partido político exige a la federación tomar cartas en el asunto, pide que se construya un centro de migrantes tan grande como la capacidad de paso que tiene esa ciudad vecina de Brownsville, Texas. La petición no es nueva, desde que llegó la 4T el mismo gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha solicitado al Instituto Nacional de Migración (INM), como a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), hoy a cargo de Adán Augusto López Hernández la edificación de centros para atención migratoria dignas, de calidad, que cuiden y velen por los derechos humanos de los hermanos extranjeros, si el gobierno mexicano se comprometió con Estados Unidos, que atiendan y se responsabilicen porque el tema migratorio es de índole federal.

Pero eso no lo es todo, en la lucha sin tregua contra los violentos que llevan la SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, han detectado cómo los grupos delictivos se han apoderado de las caravanas migrantes, las han hecho suyas y la vida de los extranjeros igual, solo que algunos han corrido con la suerte de ser rescata- dos y de notificar que les cobran altas cantidades en dólares por “pasarlos” a los Estados Unidos, otros, simplemente son asesinados.

Por eso el mandatario estatal no quita el dedo del renglón y solicita la suma de esfuerzos no solo de las Fuerzas Armadas, también de la SEGOB y del Instituto Nacional de Migración porque hoy en día están utilizando a los migrantes como un medio, un instrumento de ingreso para sus organizaciones, son el nuevo recurso utilizado por los grupos criminales para tener mayores ingresos económicos, ha explicado el gobernador.

En la intimidad… Mientras una parte del país se ahogaba, México despenalizó el aborto… al mismo tiempo Tampico brilló con Chucho Nader y su tercer informe al frente de la administración.

POR DAVID ED CASTELANOS TERÁN

@dect1608