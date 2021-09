México empata en Panamá y sigue de líder en la eliminatoria

MÉXICO.- En un partido muy cerrado, México rescató el empate 1-1 ante Panamá como visitante por la Jornada 3 de las Eliminatorias Mundialistas. Sin paso perfecto, pero el Tri de Gerardo Martino mantuvo el invicto con miras a Qatar 2022. Ahí la lleva.

De inicio, Panamá arrancó con todo e incomodó a Guillermo Ochoa, que desde el arranque se notó que no sería su noche. El cuadro canalero tuvo varias chances que no pudo capitalizar, mientras el Tri se veía desordenado atrás y con poca claridad adelante.

Contrario a otras noches, Rogelio Funes Mori no tuvo muchas jugadas claras y el visitante intentó profundizar por las bandas, sin embargo, los centros de Orbelín Pineda y Jesús Corona no fueron tan buenos.

El local pegó primero, luego de un grave error de Guillermo Ochoa y en el que César Montes no tapó correctamente, Rolando Blackburn se encontró un rebote que el arquero americanista dejó en el área chica y mandó a guardar el esférico para el 1-0 a favor del equipo centroamericano. De ahí en más, México vino con cambios, aunque sin mucha diferencia en la cancha.

Errores y más errores en la cancha para el cuadro del Tri, pues no conseguía hacer daño por más chances que tuvo. Aunque en el ONCE ninguno destacó, fue Jesús Manuel Corona quien más intentó, por los costados y después en recorridos hacia el centro. Aunque físicamente no se veía tan bien, era de lo más creativo para México.

El premio le llegó al Tecatito al 78′ de acción con un remate dentro del área que colgó en el ángulo derecho del arquero rival Luis Mejía. Aunque no fue una genialidad y destacó el error de la defensa de Panamá, sirvió para que México emparejara las acciones. El Tri tuvo varias chances más, pero no pudo concretar y el tema físico le jugó en contra, de pronto, el empate sonó bien para ambos conjuntos.

Con esto, México continua de líder en la Concacaf, con 7 puntos producto de dos victorias y un empate, además de la marcha invicta en las Eliminatorias. En cambio, Panamá se quedó en tercero con 5 puntos, luego de una victoria y dos igualadas. El siguiente duelo del Tri será el 7 de octubre ante Canadá en el Estadio Azteca, ya con público en las gradas.

