Prohibirán por pandemia los puestos de comida en los festejos patrios

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La vendimia tradicional que se realizaba durante los festejos del 15 de septiembre en la plaza de Gobierno con motivo del grito de Independencia, por segundo año consecutivo se cancelará y no se permitirá la instalación de estos negocios en su mayoría de comida por recomendación de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, por lo que se estará atentos y vigilantes de que no se contravenga disposición, ya que no se realizará la ceremonia abierta al público ante la emergencia sanitaria.

Jaime Cruz Espinoza, Jefe Municipal de Inspección Fiscal, explicó que ya se confirmó que pese a que se cambió de color de rojo a naranja el semáforo en Victoria las disposiciones establecidas en el decreto del primero de septiembre se mantiene y quedan suspendidas las celebraciones por las fiestas patrias con el fin de evitar aglomeraciones, por ese motivo es que otra vez no se expidieron permisos para la venta de comida típica mexicana en la plaza del 15 Juárez.

Aseguro que solo se han concedido unos cuantos permisos pero a los vendedores foráneos que traen artículos relacionados con el mes de septiembre como son las banderitas, y otros productos y se les ha asignado áreas fuera del primero cuadro de la ciudad, aunque han sido muy pocas las solicitudes que se han presentado debido a que la contingencia sanitaria ha ocasionado que se autoricen eventos masivos en municipios que se encuentran en fase uno como el caso de la capital del estado.

En cuanto a los tianguistas que se están ubicando entre semana en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo los que se instalan los lunes, martes y miércoles, se les ha hecho exhortos para que no se instalen ya que el decreto no lo permite, sin embargo se está dando cierta tolerancia, porque para muchos es su única fuente de ingreso y es como llevan el sustento diario para sus hijos, aunque si se esta atento de que se cumplan con las normas sanitarias más elementales en estos sitios.

Por Salvador Valadez C.