Reconoce el Tec de Mty su trayectoria

Por su ejemplar trayectoria como empresario, filántropo, promotor del deporte y alumno destacado, el Tecnológico de Monterrey reconoce a José Ángel García Elizondo, director de Operaciones de Grupo Garel, con el Premio al Mérito ExaTec seleccionándolo de entre más de cuatrocientas propuestas recibidas en el marco de la convocatoria 2021.

“Me siento pleno y lleno de gratitud. Todo lo que soy, es el resultado de los aprendizajes y ejemplos que tuve de personas que significan mucho en mi vida. Valoro todo lo que el Tec de Monterrey me dio y que en este día me dice: vas por el camino correcto. Hoy no podía hablar de nada más que de gratitud hacia todos ustedes. Muchas gracias por formarme, como una buena persona, que tiene como objetivo de vida, dejar huella, como un ser humano de fe, de familia y de trabajo”.

Señaló José Angel García Elizondo, luego de recibir el Premio al Mérito ExaTec.

El Premio al Mérito ExaTec busca reconocer la trayectoria de los alumnos de esta institución como líderes transformadores de su comunidad identificando a aquellos con más de 15 años de trayectoria o más de 35 años de edad, cuyas acciones hayan tenido un impacto notable en su comunidad transmitiendo los valores de la institución en favor del bienestar social.

El Tecnológico de Monterrey busca vincular a sus egresados con la Institución, además de despertar al interior de la comunidad Tec el sentido de orgullo, pertenencia y amor hacia su alma mater visibilizando trayectorias extraordinarias de ExaTec como García Elizondo, quien ha llevado la práctica empresarial siempre con visión humanista al participar de diversas iniciativas para el desarrollo comunitario a través del estímulo al deporte y las mejores prácticas corporativas a través de la Responsabilidad Social Empresarial.

José Ángel García Elizondo, es Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas, además cuenta con estudios de Maestría y en Diagnóstico Estratégico Internacional en Seúl, Beijing, Shanghai, Hong Kong y Nueva York, así como estudios en la London Guildhall University de Inglaterra y la Universidad Pontificia de Comillas, en España, entre otras. Destaca su extraordinaria labor en el sector de los hidrocarburos, donde ha presidido la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO) y el Consejo Latinoamericano de Empresarios de Combustibles (CLAEC), organismos que agrupan a las empresas líderes en el rubro en México y América Latina.

Dentro de su trayectoria ha destacado como Presidente del Consejo Empresarial de Cd. Madero, Tamaulipas (CEM); Presidente de la Cruz Roja, Delegación Tampico, Presidente del Club Rotario Tampico Campestre, Presidente fundador del Club de Basquetbol Profesional “Huracanes Tampico”, Consejero de cámaras empresariales como CANACINTRA, CANACO y COPARMEX en Tampico, Tamaulipas; Consejero de Fianzas Monterrey, de BBVA Bancomer, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y del Consejo Mexicano de la Energía (COMENER). Es socio del Colegio de Contadores Públicos del Sur de Tamaulipas desde 1999. Se desempeña como Director de Operaciones en Grupo Garel, corporativo empresarial enfocado en el almacenamiento, distribución y suministro de combustibles.

Actualmente, se desempeña como Presidente de la Comisión de Política Energética en Onexpo Nacional, es Presidente del Patronado del Museo de la Ciudad Tampico, A.C. y Vicepresidente del CIEST (Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas).

Este reconocimiento viene a sumarse al otorgado en Brasil por la COOPEROL como reconocimiento al liderazgo internacional del sector de los combustibles y su inclusión entre los 100 líderes de la energía en México por parte de la publicación Oil and Gas Review, además de la distinción entregada por Embajada de Estados Unidos cómo Líder Comercial en la Colaboración Energética.

Por Patricia Martínez