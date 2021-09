Ricardo y Mario, incómoda presencia

Ha muerto el maestro Enrique González Pedrero. Inolvidable la clase-conferencia “Historia de las ideas políticas, económicas y sociales desde Maquiavelo hasta nuestros días” cuando infaltable y pulcro nos impartía en el salón uno de la gloriosa Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Por coincidencia recién lo recordábamos Luis Jorge Peña y quien esto escribe… Descanse en paz.

Mientras tanto como sabéis, visitaron la capital de Tamaulipas Ricardo Monreal Ávila y Mario Delgado Carrillo, tercos ambos en convertir a tormenta lo que debiera ser un proceso tranquilo hacia el interior de su partido.

Desde luego nos referimos a la selección del candidato(a) de MORENA a la gubernatura.

Ellos hablan de unidad y democracia pero solo apuntan hacia el senador Américo Villarreal Anaya del que justamente este lunes, fueron invitados especiales a la lectura de su informe.

El líder de la mayoría en la cámara alta dice que los aspirantes a dicha nominación abundan “porque al hueso le salió carne”, frase vulgar e indigna de alguien de su investidura que no tendría mayor importancia conociendo sus orígenes y formación, pero donde

sí hay que tomar en cuenta su carga discriminatoria, cuando suponemos que en MORENA caben todas las aspiraciones y todas las emociones que prodiga la condición humana, o la desesperación por colgarse de la marca creada por AMLO, que pa’l caso es lo mismo.

Ricardo Monreal es hombre conflictivo y más lo será en el transcurso de los meses por venir, al comprobar su evidente lejanía de la candidatura presidencial por el partido en el poder.

En esta ocasión traslada a nuestro estado la polémica que divide y la pasión que confronta en un escenario de por si

desfigurado y confuso donde está por decidirse el nombre del abanderado (a) rumbo a la sucesión estatal. Ricardo no debió estar presente en el evento de referencia, (dado que significa virtual respaldo al distinguido médico metido a político gracias a la generosa nostalgia de AMLO), pero entiende que podría ser carta aprovechable en el futuro, considerando su inexperiencia en asuntos tramposos y alta marrullería estilo tricolor.

En este sentido asume que AVA es quien tiene más posibilidades, abandonando a dos que tres con los que aparentaba “jugársela” desde el principio.

El dirigente senatorial no debió acompañar este lunes a Américo insisto, como tampoco debió hacerlo Mario Delgado Carrillo, éste por la sencilla razón que encabeza una organización con la cual no toda la ciudadanía comulga…no olvidar que un senador al ser electo deja de ser partidista para defender el interés republicano, (al menos en teoría).

El dirigente no oculta la consigna de posicionar a Américo como candidato, lo hizo en Sinaloa y ahora en Tamaulipas al ratificar y avalar el compromiso impuesto desde el centro del poder.

En síntesis, igual que Ricardo, Mario se vio re-que te mal, en un escenario morenista turbio de toda turbiedad, donde hasta surgen presuntas candidaturas originadas por intereses monárquicos que rebasan cualquier escrúpulo ofensivo a la memoria popular. (Ahí te hablan Maki).

VOX QUE INCENDIA

Mientras tanto, el apoyo de algunos legisladores a VOX, el partido español de ultraderecha y a su dirigente Santiago Abascal Conde, es fuego que no se apaga en el PAN, al grado que peligra su alianza con el PRI y PRD. Y es que tanto Alejandro Moreno Cárdenas como Jesús Zambrano amenazan con desligarse de los conservadores con todo y que Marko Cortés dice y asegura que nada tuvo que ver con la recepción y fiesta que armaron los azules ante la presencia “de tan distinguida personalidad”, y menos con la adhesión a la “Carta de Madrid” que no es otra cosa que el renacimiento del fascismo español, hitleriano e italiano. ¿Usted le cree?.

Lo cierto es que lo sucedido en el senado de la república la semana anterior, es parte de la crisis que en general afecta a los adversarios de AMLO.

Mire que utilizar tácticas ya superadas ideológica e históricamente, solo para mostrar sus diferencias con el supremo gobierno, cuando debieran hacerlo por conductos institucionales que mucho honraría a su papel opositor en tiempos adversos.

Pero no, por el contrario, los panistas apostaron al escándalo suponiendo que les sería favorable en el ambiente de rudeza mediática contra el Presidente de México.

Solo que no les funcionó y ahora padecen las consecuencias, y una de tales sería la disolución del amasiato con el PRI y PRD, entre otras que también incluyen severas condenas de quienes militan por convicción en el PAN.

Y hasta la próxima.

POR MAX ÁVILA