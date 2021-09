Solo Dios me sacará de la presidencia: Bolsonaro

BRASIL.- En una apuesta política de tono golpista, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, redobló este martes los ataques al Supremo Tribunal Federal (STF) y elevó las amenazas de ruptura democrática con provocadores discursos en actos callejeros en Brasilia y en San Pablo, que coincidieron con los festejos por el Día de la Independencia.

En la tensa jornada, Bolsonaro se dirigió a sus partidarios en la avenida Paulista de San Pablo y tildó de “canalla” al juez de la Corte Alexandre de Moraes, cuando dijo que no respetará “ninguna decisión” de su autoría. Advirtió que Moraes, que investiga a aliados del jefe de Estado por promover fake news, “debe encuadrarse o salir” de su cargo. “Solo Dios me sacará” de la presidencia, desafió Bolsonaro.

En una jornada marcada por amenazas, Bolsonaro volvió a sembrar dudas sobre el sistema electoral de voto electrónico. “La paciencia de nuestro pueblo se agotó. Nosotros creemos y queremos la democracia. No podemos admitir un sistema que no proporciona seguridad. No puedo participar de una farsa como esa patrocinada por el presidente del TSE”, aseguró.

Bajo presión por una creciente crisis política y una desaceleración en la recuperación económica, Bolsonaro y sus aliados habían trabajado para llenar las calles de las principales ciudades en un intento por demostrar fuerza. Los crecientes coqueteos con una ruptura han generado preocupación de los principales actores políticos del país, como el gobernador de San Pablo, João Doria, que dijo por primera vez este martes que Bolsonaro es merecedor de un impeachment.

En Brasilia y en San Pablo, el presidente repitió que existen tres alternativas para su futuro: “Preso, muerto o la victoria”. Y siguió: “Quiero decirles a aquellos que quieren tornarme inelegible en Brasilia que solo Dios me saca de allá [la presidencia]. Aviso a los canallas que yo nunca estaré preso”.

“El presidente tiene un plan que no parece muy claro todavía. Es temprano para decir con seguridad si lo que vemos es apenas retórica”, opinó en diálogo con LA NACION Paulo Calmon, politólogo de la Universidad de Brasilia. Calmon aseguró que el presidente se siente debilitado y está reaccionando a presiones frente a las investigaciones en curso en la Corte y en el Senado por la gestión de la pandemia. “En la lucha por la supervivencia política, se torna más audaz y dispuesto a correr riesgos”.

Miles de personas desbordaron la Avenida Paulista y la costanera de Copacabana, en dos de los actos más convocantes junto con el de Brasilia. Seguidores del presidente ocuparon las calles vestidos con camisetas de Brasil con algunas consignas que pedían “prisión para todos los miembros del STF” o “Intervención militar con Bolsonaro en el poder”.

