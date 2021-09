Cuesta $50 mil un espacio en cementerios privados

TAMAULIPAS.- Con más de un año sin nuevos espacios en los panteones municipales, las personas de escasos recursos de Victoria se ven obligadas a endeudarse para adquirir uno en un cementerio privado o cremar a su ser querido para reducir gastos.

Así lo dio a conocer Karleny Perales Escalante regidora presidenta de la comisión de panteones y asentamientos humanos, quien lamento que durante este trienio no se pudo realizar concretar un nuevo panteón municipal, algo que se ha estado postergando desde hace varias administraciones.

“Además del dolor por la pérdida de un ser querido, el morir es muy caro en Victoria y familiares tienen que buscar un panteón privado porque no hay espacios en los municipales”

La funcionaria municipal señaló que mientras que un lugar en un panteón municipal oscila entre los dos mil pesos, las personas tienen que ingeniárselas para reunir de 50 a 60 mil pesos para adquirir un terreno en algún cementerio privado, algo que no les permite su economía.

“Te cuesta 50 o 60 mil pesos un terreno, eso está muy por encima del presupuesto o de la liquidez que tiene cada ciudadano. En un panteón municipal las personas gastarían entre 1 mil 200 y 1 mil 500 pesos por el lote ya contando el pago a las personas que cavan para las tumbas”.

Esto pone en un gran problema a la familia ya que tiene que recurrir a préstamos e incluso vender sus pocos vienes para poder cubrir el gasto del cementerio privado u optar por cremar a su familiar para reducir los costos.

“También muchos se ven obligados a cremar a sus seres queridos cuando lo que querían era sepultarlos o también se ven obligados a ‘encharcarse’, como dicen, para conseguir un terreno en un cementerio”.

Finalmente la regidora revelo que de los 98 espacios destinados para sepultar a personas que fallecieron por Covid-19 solamente se han utilizado 3 en lo que va de la pandemia, ya que solamente se utilizarían en caso de que se saturaran las cremaciones.

Por Raúl López García