Exige justicia para su esposa, lesionada en choque

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un ciudadano realizó una manifestación en el exterior de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas en Tampico, para exigir justicia en el caso de su esposa quien resultó con graves lesiones en un choque hace seis años.

Hasta el momento, la mujer no ha recibido una adecuada atención médica además de que ni la aseguradora ni el dueño del autobús se encargaron de ese asunto.

Florentino Alvarado Hernández dio a conocer la mañana del martes que el 3 de septiembre del 2015, su esposa Angelina Cruz Ramírez de 53 años viajaba en un microbús de la ruta Niños Héroes, mismo que chocó con una camioneta Suburban azul.

La fémina resultó con lesiones en cadera, una pierna, brazos y en la cabeza.

A partir de ese momento, comenzó su calvario ya que además de no ser apoyados por el propietario del bus, las autoridades de la Fiscalía han actuado con lentitud en el mismo.

“La aseguradora y el autobús también son responsables, el dueño del autobús tenía que haber exigido a la aseguradora que atendiera a mi esposa y nunca la atendió”, indicó.

Dijo que una representante de atención a víctimas, Alma Patricia Badillo le comentó que no había forma de ganar el caso.

“La licenciada Alma Julissa nomás responsabiliza a la camioneta, no al chofer ni a la aseguradora, me dijo que de plano no había forma de ganar”, aseguró.

“Quiero justicia, que me la sigan atendiendo y me den medicamentos para sus dolores, de cadera, brazos, que le hagan la resonancia magnética de su cervical”, demandó.

Por Benigno Solís/La Razón