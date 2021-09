AMLO insiste en acabar con embargo a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la continuidad del embargo económico a Cuba por parte de los Estados Unidos, pese que reiteradamente en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha votado mayoritariamente por su fin.

“Junio de este año, 184 países en contra del bloqueo en la ONU, dos a favor y tres abstenciones. Y esto a lo mejor lo sabemos pues quienes formamos parte de la llamada sociedad política, pero es probable que no lo sepa la mayoría de nuestro pueblo, porque no se informa, nada más es la descalificación, son los ataques.

“No les gusta a los conservadores: ‘¿para qué pide el presidente de México que no haya bloqueo a Cuba?’ ¡Qué no pertenecemos nosotros a Naciones Unidas? ¡Qué no tenemos una política exterior?”, puntualizó López Obrador.

Dijo que México seguirá exigiendo ante las máximas instancias de deliberación mundial que Estados Unidos acabe con el embargo económico a la isla.

Este jueves el Canciller Marcelo Ebrard representará a México en la Asamblea General de la ONU.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR